"No quiero tener más hijos": un concejal contó que se realizó una vasectomía

Junto al preservativo, son los dos métodos anticonceptivos aprobados para hombres. En 2006, se sancionó en Argentina la Ley 26.130 que garantiza la vasectomía en todos los centros públicos y privados del país. Según especialistas, la realización de este procedimiento es una consulta muy frecuente en hombres con o sin hijos.

Por Pablo Rodriguez

El edil venadense, Leo Calaianov (PS), sorprendió en la tarde de este martes en las redes sociales al hacer público que después de varios meses de pensarlo, decidió realizarse una vasectomía. A través de un extenso posteo en Facebook que recibió una gran cantidad de comentarios de apoyo, el concejal aseguró que “fueron muchos los motivos”, pero que nunca dudó de que es una decisión personal.

“Una vez tomada, lo hablé con mi pareja y mamá de mis dos hijos, Mica. Si bien la responsabilidad en la concepción en una pareja es de ambos, la mayoría de las veces son las mujeres quienes cargan con esta responsabilidad”, comenzó explicando. Luego, siguió: “Salvo por el uso de preservativos, ellas toman pastillas, se colocan parches, DIU, etcétera. El enfoque siempre está puesto sobre las mujeres, que son las que ponen el cuerpo, ya sea en la anticoncepción como en el embarazo-parto. En cambio, el hombre puede elegir hacerse cargo de lo que está al alcance de sus manos”.

Calaianov, aseguró que tomó esta decisión para “quitarle esa carga a mi pareja”, porque tienen dos hijos hermosos con su compañera de vida y porque no desean tener más hijos. “Recomiendo a quien esté pensando en hacerlo que se la practique. Fue una intervención realmente muy sencilla que no lleva más que algunos minutos. A la noche ya estaba en casa cenando con mi familia. Además, para los que se preguntan las vasectomías se hacen en forma legal y gratuita en el sistema de salud pública, obras sociales y prepagas”, valoró.

En este orden, agradeció “profundamente a Mica por acompañarme en todo este proceso” y al doctor Agustín Passerini y todo el equipo del “Sanatorio San Martin por la excelente atención y profesionalismo”. También, resaltó a quienes le enviaron sus buenos deseos. “Estoy convencido de que tenemos que trabajar para hacer de este mundo un lugar más justo e igualitario”, completó.

¿Qué es?

La vasectomía, es un método anticonceptivo irreversible que se realiza a través de una cirugía sencilla en los conductos deferentes que transportan los espermatozoides del testículo al pene. Es para quienes deciden no tener hijos, hijas o ya tuvieron y no quieren tener más.

Después de la vasectomía se sigue eyaculando como siempre, no afecta a las erecciones y el placer sexual no cambia. El aspecto del semen es el mismo, pero no contiene espermatozoides.

Comienza a ser efectiva luego de los primeros tres meses de realizada o de las primeras 20 eyaculaciones, por eso es recomendable usar otro método en ese período e ir al control médico para comprobar efectividad.

¿Cuáles son los requisitos?

La ley nacional Nº 26130 establece que, a partir de la mayoría de edad, las personas pueden acceder de manera gratuita a la vasectomía. El Código Civil vigente reconoce que desde los 16 años las personas pueden tomar de manera autónoma todas las decisiones sobre el cuidado de su cuerpo. Sólo es requisito dejar constancia por escrito de la decisión después de recibir información completa y comprensible. No hace falta el consentimiento de una pareja ni de nadie más, ni tampoco haber tenido hijos o hijas.