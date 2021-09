https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 29.09.2021 - Última actualización - 11:14

11:10

El acto central se desarrollará este jueves 30 de septiembre, a partir de las 9 horas en la Plaza Brigadier López, y que incluirá como todos los años la histórica procesión por las calles del pueblo.

Departamento Las Colonias San Jerónimo del Sauce celebra este jueves sus fiestas patronales El acto central se desarrollará este jueves 30 de septiembre, a partir de las 9 horas en la Plaza Brigadier López, y que incluirá como todos los años la histórica procesión por las calles del pueblo.

La localidad más antigua del departamento Las Colonias y de la provincia, celebra hoy jueves sus fiestas patronales en honor a San Jerónimo. El acto central se desarrollará a partir de las 9 horas en la Plaza Pública, junto a la Santa Misa y la histórica Procesión.

En tanto los actos populares comenzarán desde las 17, con la participación de artistas locales: Talleres de Música y Folclore de la Casa de la Cultura; Taller de Zumba de la Profesora Soledad Vallejos y Simplemente Llamadores.

También habrá una feria de artesanos y emprendedores locales en la plaza central. “No habrá servicio de Bar y Buffet; No se aceptarán vendedores; No se aceptará el ingreso de bebidas alcohólicas y no se aceptará el ingreso sin barbijos”, remarcaron autoridades comunales.

Proyectos

Por otra parte el presidente comunal Daniel Ríos hizo referencia al encuentro mantenido con el Subsecretario de Municipios y Comunas de la Provincia de Santa Fe, Carlos Kaufmann, a fin de gestionar obras para la comunidad.

“Estuvimos dialogando sobre el desembolso de Obras Menores y para avanzar con el proyecto del Plan Incluir, que permitirá avanzar e iniciar las obras que tenemos proyectadas. Los fondos de Obras Menores se van a destinar a la obra del Bulevard frente a la iglesia, a un costado de la plaza principal. Y el otro tramo será destinado al cerramiento del gimnasio del Polideportivo”, aclaró Ríos, quien sostuvo que “se están aguardando los fondos para poder iniciar estos dos importantes proyectos para la comunidad de San Jerónimo del Sauce”.

Vale destacar que las obras de embellecimiento del casco histórico de San Jerónimo del Sauce no se detienen. Y este año apuesta a la renovación de Avenida San Jerónimo y Santa Fe.



En mayo de este año se confirmó la llegada de recursos de Obras Menores 2021. Se trata de la suma de $ 2.667.881,02 para la revocación de cantero de la plaza central.



Los trabajos de puesta en valor que comenzaron hace varios años atrás con la plaza Brigadier Estanislao López, y continúo con las obras en la Casa de la Cultura, la Capilla San Jerónimo y las adyacencias del principal espacio público del pueblo. Es por ello que desde los próximos meses tendrán una nueva etapa de recuperación.



"Otro trabajo que estamos planificando con el equipo técnico de la comuna es la remodelación y puesta en valor de Avenida San Jerónimo y Santa Fe, en el tramo ubicado frente a la histórica Iglesia San Jerónimo. La idea es darle una nueva impronta, remodelando el frente y acompañar en ese sector un trabajo integral como hicimos en otros sectores de la plaza y en la Casa de la Cultura", añadió Ríos quien agregó que en ese sector en época prepandemia "mucha gente se acercaba al cantero central a tomar mate y a disfrutar de una jornada en familia. Eso es lo que nosotros queremos recuperar en los próximos meses para los vecinos de San Jerónimo del Sauce".

Incluir

Por otra parte Ríos señaló que los proyectos relacionados al Plan Incluir, permitirán brindan accesibilidad a un barrio muy importante del pueblo.

“Estamos insistiendo nuevamente en que salga este importante proyecto. El mismo va destinado a obras de infraestructura en un barrio de la localidad, y en el que están proyectadas obras de ripio, energía eléctrica, iluminación, cordón cuneta y desagües. Hemos elevado una una nota al gobernador Omar Perotti solicitando la necesidad de contar el Plan Incluir”.