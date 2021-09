Vidoz: "Vamos a meter en la cancha de Colón 18.000 socios este lunes"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La furia sabalera por ver al campeón es total: se hacen unos 400 socios por día. "Vamos a trabajar normal este jueves que es feriado y pondremos guardia especial en la sede tanto sábado como domingo", aseguran. "Que la gente compre on-line y el lunes vaya temprano", piden.

Sin tiempo que perder, luego de asumir este martes por la noche como dirigente de la Gestión Vignatti y antes de la vuelta del público al Cementerio de los Elefantes el lunes que viene (20.15 contra Banfield), Matías Vidoz, Secretario de Relaciones Públicas y Humanas de la entidad del Barrio Centenario, confirmó que "el acceso al estadio de Colón será exclusivo para socios con carnet y cuota al día, sin cargo extra para quienes deseen ocupar un lugar en cualquiera de las dos cabeceras". Explicó como se comercializa cada pase a plateas y palco, además de graficar lo que es la sede sabalera por estas horas: "Estamos a un nivel de 400 ó 500 socios nuevos por día".

- "Vivo todo con mucha alegría, anoche fue el acto formal donde se presentó la nueva Comisión Directiva. Como lo veníamos viendo desde hace un tiempo a esta parte es una tarea que demanda mucha responsabilidad y por la que tenemos mucho trabajo por hacer. Estamos con muchas ganas y viviendo un lindo momento de Colón después del campeonato, con el desarrollo de esta Liga, la final de diciembre y después de la Copa Libertadores que nos dejan muchas cosas por hacer".

- "No tenemos el número final con el que se habilitará el estadio para el lunes , pero calculamos que con el 50 por ciento de aforo nos van a habilitar alrededor de 20 mil lugares. Son 100 más o 100 menos por las cuestiones protocolares pero estimábamos eso. Con la cantidad de socios que teníamos hasta hace una semana calculábamos que no íbamos a tener problema en que entren todos, pero el tema es que por estas horas se fue acelerando de una manera importante la cantidad de socios que se va haciendo diariamente. Ayer ya superamos los 15 mil socios, con un promedio de 400 a 500 por día, más la noticia que surgió ayer de que sólo van a poder ingresar los socios".

- "Nosotros calculamos que para el partido del lunes podríamos estar llegando a los 18 mil socios. Vamos a seguir trabajando en la sede, el jueves por más que es feriado se va a atender todo el día y estamos proyectando que el sábado y el domingo también estemos atendiendo para cubrir la demanda que tenemos hoy. Los socios que lleguen al lunes con su carné y cuota al día van a poder ingresar sin pagar un peso a cualquiera de las dos cabeceras, la norte o la sur. En el caso de querer acceder a una platea por el momento hemos lanzado los abonos para los seis (6) partidos que quedan en el año. Hay costos diferenciados para aquellos que pagaron antes de la pandemia un abono que después no los pudieron utilizar: hoy tienen un beneficio como descuento del 30 por ciento. Por ahora la venta de plateas es por los seis (6) partidos. Si el viernes vemos hay un remanente en la platea Este podríamos poner a la venta por este solo partido".

- "Aquellos socios que por diferentes razones no pudieron hacer la renovación del carné van a poder ingresar sin problemas al partido con Banfield. Es más, nosotros por esta semana les pedimos a los socios que eviten ir a la sede, porque le damos prioridad a todos los que se quieran hacer nuevos socios. Aquellos que hayan recibido vía email un QR con la constancia de nuevo socio tienen que imprimirlo sí o sí porque eso nos exige el Ministerio de Seguridad para poder atravesar el primer control".

- "Para poder comprar los abonos o ese remanente que antes mencionaba, hay que ingresar a www.boleteriavip.com.ar o acercarse hasta la sede; pero la realidad es que sale exactamente lo mismo por la web; es más rápido y más sencillo para comprar y para pagar. La idea es que todos los trámites se canalicen por la web. Hay que tener en cuenta que según protocolos todas las personas que vayan a la cancha ocupan un lugar, no importa la edad".

- "Todo lo que sea festejo se va a realizar una vez terminado el partido con Banfield. No está confirmado el show musical. En cuanto al homenaje a Eduardo Domínguez y al plantel será dar la vuelta olímpica adelante de la gente y con la copa; para lo cual también hay que pedir un permiso especial en la Liga que se está gestionando por estas horas".

- "Yo no tengo dudas que el lunes va a ser un día inolvidable como lo fue el 4 de junio. Por eso le pedimos a la gente que vaya con la mayor antelación posible. En Santa Fe todavía tenemos la costumbre de ir a la cancha 15 minutos antes; se que además es lunes y que la gente trabaja pero necesitamos que los que puedan vayan 60 ó 90 minutos antes porque va a haber muchos controles y eso va a generar que se traben los ingresos", concluyó Matías Vidoz por la 96.7 como nuevo Secretario de Relaciones Públicas y Humanas.

Los detalles y costos de las plateas

El Club Atlético Colón a través de la Secretaría de Actas informó oficialmente los detalles para el partido de este lunes contra Banfield, recordando que "ingresarán solo socios con cuota al día" y se venderán abonos por los 6 partidos restantes del torneo actual.

- Populares Norte y Sur: Carnet o QR con cuota al día. Platea Este: abono por 6 partidos: $ 4.400; Renovación por 6 partidos: $ 3080 (Socios que tenían abonos o accesos temporada anterior).

- Platea Oeste: abono por 6 partidos: $ 6600; Renovación por 6 partidos: $ 4620 (Socios que tenían abonos temporada anterior).

- Palcos Balcón y Corporativos Norte Piso 2: Abono por 6 partidos: $ 9900; Renovación por 6 partidos: $ 6930 (Socios que tenían abonos temporada anterior).

- Palcos Vip, Súper Vip y Corporativos Norte 3er y 4to piso será de manera personalizada.

Se aclara que "los valores no varían adquiriéndolos por Boletería Vip o Sede Social" y que "los socios que no renovaron el carnet podrán ingresar con el anterior". Los nuevos asociados que realizaron el trámite por Boletería Vip recibieron por e-mail un QR, ese mismo comprobante impreso acredita el ingreso al estadio sin necesidad de tener el plástico definitivo. Podrán retirar el carnet del campeón posterior al partido vs. Banfield.

- Los socios que abonaban el acceso mensual a la Platea Este deberán comprar el abono, trámite que podrán hacer ingresando en boleteriavip.com.ar

- El lugar asignado con la compra estará supeditado al protocolo vigente en todos los sectores del Estadio.

- Para ingresar al Estadio: carné vigente o QR, cuota al día y constancia de estado del socio impresa en papel obligatorio (se puede descargar desde (https://www.boleteriavip.com.ar/socios/habilitacion)

- "Les pedimos que traten de asistir con la mayor antelación posible para evitar inconvenientes y tener una prolija vuelta al estadio del campeón", implora Colón.