Miércoles 29.09.2021 - Última actualización - 16:25

16:19

Pandemia

No hay pacientes con covid en terapia intensiva en Rosario

Una buena noticia da respiro a la ciudad de Rosario este miércoles, una de las más castigadas por la pandemia en el último año y medio. La ministra de Salud provincial, Sonia Martorano, confirmó que en Rosario no hay ningún caso covid en UTI después de 560 días, tanto en nosocomios del sector público como del privado, y esto fue confirmado por el secretario de Salud municipal, Leonardo Caruana, también.

Crédito: Gentileza

Por Hagar Blau Makaroff Actualmente la ocupación de las unidades de terapia intensiva es de accidentados de tránsito, enfermedades y violencia urbana, y ocupan un 40 por ciento. Y esto la ministra lo analizó “por debajo de la ocupación habitual en situación sin pandemia”.

La ministra Martorano aseguró que “esto está marcando claramente una tendencia. El mapa está pintado en verde hoy, las incidencias son bajísimas, y analizamos las positividad de los testeos que también son bajísimos, y seguramente esto tiene que ver con la vacunación: el 54 por ciento hoy tiene el esquema completo con dos dosis”.

En sintonía con la ministra, el titular de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Rosario, Roberto Villavicencio, destacó que a 560 días del ingreso de los primeros pacientes “hoy es la primera vez que no hay personas en cuidados críticos”.

“Felizmente, en este momento no hay internados en salas de terapias críticas en los sanatorios privados de Rosario nucleados en la Asociación de Clínicas. Es una buena noticia para todos, tanto para los ciudadanos como para nosotros”, afirmó Villavicencio.

Recordó que hace sólo dos o tres meses el sector privado de salud tuvo un 98 y 99 por ciento de ocupación de camas, “tanto es así que ahora tenemos un 50 por ciento de desocupación de camas críticas resultado del incremento gradual que se produjo ofreciendo cada vez más camas para el cuidado de estos pacientes. En estos momentos sobran camas críticas, y con covid es un cero por ciento”.

En una mirada al pasado reciente, Villavicencio aseguró que en el sistema privado "la pasamos muy mal, murieron algunos colegas, fue un trabajo con pocas herramientas y aún sin vacunas". Y en torno a la baja importante de casos dijo que "se evidenció que "la vacunación es muy importante, pero creo que no hay que relajarse, queda pendiente que pueda venir alguna de las cepas, el estado de alerta no se puede bajar".

