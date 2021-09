https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 29.09.2021 - Última actualización - 17:06

16:59

La Albiceleste eliminó a Brasil y se convirtió en el primer finalista de la competencia mundialista. Ahora espera rival para ir en busca del bicampeonato.

En Lituania Mundial de Futsal: ¿Cuándo y contra quién juega la final la Selección Argentina? La Albiceleste eliminó a Brasil y se convirtió en el primer finalista de la competencia mundialista. Ahora espera rival para ir en busca del bicampeonato. La Albiceleste eliminó a Brasil y se convirtió en el primer finalista de la competencia mundialista. Ahora espera rival para ir en busca del bicampeonato.

El Mundial de Lituania 2021 está llegando a su fin y la Argentina, como en la Copa del Mundo pasada, estará allí para defender su título. La Albiceleste logró su pase a la final esta tarde, luego de vencer a Brasil por 2 a 1. Ahora espera su nuevo rival para ir por el bicampeonato mundial de Futsal.

Pese a que todavía falta definir al otro finalista, la instancia decisiva se llevará a cabo este domingo 3 de octubre desde las 14 (hora Argentina) en el Estadio Kaunas Arena. Dicho cotejo se podrá observar por la pantalla de la TV Pública y DeporTV.

El rival para la final se conocerá el próximo jueves 30 de septiembre, desde las 14 de nuestro país, Portugal se medirá ante Kazajistán por la otra semifinal del Mundial de Lituania. Televisa DirecTV Sports y DirecTV GO.

Los portugueses terminaron en la primera posición del Grupo C, con 7 unidades, producto de dos victorias y un empate: 4 a 1 vs. Tailandia, 7 a 0 vs. Islas Salomón y 3 a 3 vs. Marruecos. En octavos eliminaron a Serbia por 4 a 3 y en cuartos derrotó a España 4 a 2, con la particularidad que ambos partidos terminaron 2 a 2 en el tiempo reglamentario.

Por su parte, los kazajos, finalizaron el primera posición del Grupo A con 7 unidades. Le ganaron 6-1 a Costa Rica y 3-0 a Lituania, y empataron 1-1 frente a Venezuela. En octavos aplastaron a Tailandia por 7 a 0, mientras que en cuartos vencieron a Irán en la prórroga por 3 a 2.