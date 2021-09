Djokovic también se bajó del Masters 1000 de Indian Wells

El serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo, renunció hoy al Masters 1000 de Indian Wells, que se jugará del 4 al 17 de octubre y del que ya habían desertado, entre otros, el suizo Roger Federer, el español Rafael Nadal y el austríaco Dominic Thiem.

"Lamento no poder ver a mis fanáticos en Indian Wells y jugar en el desierto, mi lugar favorito para ir. íEspero verlos el próximo año!", escribió en sus redes sociales el serbio, cuyo último partido fue la derrota ante el ruso Daniil Medvedev en la final del US Open.

I am sorry I won’t get to see my fans in Indian Wells and play in the desert, my favourite place to go. I hope to see you next year! @BNPPARIBASOPEN