https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 29.09.2021 - Última actualización - 18:49

18:46

Día Internacional sobre la Concientización contra el Desperdicio

Anualmente, en Argentina se pierden 16 millones de toneladas de alimentos

Mucha de la comida que se hace no llega al consumo de personas y termina en la basura, mientras la pobreza llega 42% -según datos del INDEC-; la Red Argentina de Bancos de Alimentos (REDBdA) trabaja con un sistema para que no se desperdicien y puedan llegar a las familias que los necesitan.

Crédito: Captura de pantalla



Crédito: Captura de pantalla

El Litoral en en

Día Internacional sobre la Concientización contra el Desperdicio Anualmente, en Argentina se pierden 16 millones de toneladas de alimentos Mucha de la comida que se hace no llega al consumo de personas y termina en la basura, mientras la pobreza llega 42% -según datos del INDEC-; la Red Argentina de Bancos de Alimentos (REDBdA) trabaja con un sistema para que no se desperdicien y puedan llegar a las familias que los necesitan. Mucha de la comida que se hace no llega al consumo de personas y termina en la basura, mientras la pobreza llega 42% -según datos del INDEC-; la Red Argentina de Bancos de Alimentos (REDBdA) trabaja con un sistema para que no se desperdicien y puedan llegar a las familias que los necesitan.

Argentina es uno de los países del mundo que más comida produce. No obstante, hay un dato que se pasa por alto y es grave: mucha de la comida que se hace no llega al consumo de personas y termina en la basura. Es por lo menos preocupante que esto ocurra en un país con una pobreza del 42%, según el INDEC. Con la idea de rescatar los alimentos que quedan fuera de la góndolas de los comercios, la Red Argentina de Bancos de Alimentos (REDBdA) trabaja con un sistema para que no se desperdicien y puedan llegar a las familias que los necesitan. Así, en el marco del Día Internacional de la Concientización sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos que se celebra el 29 de septiembre, REDBdA anunció que duplicó la entrega de alimentos en el 2020 y ya alcanzó 10 millones de kilos en 2021. Mientras en el 2020 la pandemia focalizó la coyuntura de entrega de alimentos a comedores con cifras récord, el 2021 consolidó la entrega y abrió espacio a capacitaciones y coordinación de nuevos procesos de sustentabilidad para garantizar la llegada de alimentos a más de 1.2 millones de personas. La REDBdA, que integra 25 bancos de alimentos en 15 provincias, tiene más de 10 mil voluntarios que son el pilar para que los alimentos rescatados estén disponibles en tiempo y forma para quienes más los necesitan, al realizar la clasificación en los depósitos, armar los pedidos para entregar a las entidades beneficiarias y otorgar servicios profesionales. En 2020, el trabajo de la REDBdA brindó alimentos a 1.6 millones de personas gracias a las alianzas con 5.237 comedores, merenderos y entidades. Fernando Mendoza, director ejecutivo de REDBdA, dijo que hay muchos alimentos que se producen que "no llegan al consumidor final". Y explicó: "El problema es que hay muchas frutas y verduras que no tienen el color o el tamaño que los supermercados quieren para ponerlos en góndola, y entonces los rechaza. El productor luego se deshace de ese sobrante, ya que sea los destruye o los usa como alimentos para animales". Mendoza señaló que "hay unas 123 mil toneladas de alimentos por año que no llegan a las góndolas por distintos motivos. También rescatamos los alimentos que tienen un vencimiento más corto, por lo que los mercados no los quieren, y los llevamos a las instituciones que los necesitan antes de que se venzan". El desperdicio de alimentos En Argentina se desperdician 16 millones de toneladas de alimentos por año. En 2020, el trabajo de la REDBdA brindó alimentos a 1.6 millones de personas gracias a las alianzas con 5.237 comedores, merenderos y entidades, alcanzando al doble de comedores que en 2019. Los bancos de alimentos contribuyen a reducir el hambre, la malnutrición y el desperdicio de alimentos en el país, rescatando los alimentos aptos para el consumo, a fin de almacenarlos, clasificarlos y poder distribuirlos, de manera trazable y segura, entre entidades de ayuda comunitaria adheridas. También con sus acciones ayudan a combatir el cambio climático, evitando el uso innecesario de recursos, la degradación de la tierra y la generación de residuos. “En la REDBdA buscamos multiplicar la tarea de los 25 bancos de alimentos trabajando por el triple impacto, evitando el descarte de productos alimenticios. Desde ese lugar, nos movilizamos junto a empresas y donantes para favorecer el proceso sustentable de creación de valor y que cada integrante pueda aportar a las necesidades de las comunidades locales”, explica Santiago Ramos, presidente de la Red Argentina de Bancos de Alimentos. Durante 2021, se realizaron más de 150 talleres a entidades y personal de los bancos de alimentos y se entregaron 10 millones de kilos de alimentos a más de 1.2 millones de personas. Día a día, trabajan más de 197 mujeres en los depósitos, en los equipos administrativos, de comunicación, en el área social y Comisiones Directivas. Además, 19 mujeres lideran bancos, entre directoras y presidentas y miles de voluntarias. Entre 2003 y 2019 la REDBdA distribuyó más de 111.334.289 kilos de alimentos que se traducen en más de 334 millones de platos de comida. En 2019, más del 75% de los beneficiarios fueron niños y adolescentes menores de 18 años. Para contribuir con la REDBdA se puede hacer a través del aporte de alimentos, la contribución económica, la prestación de servicios o tiempo como voluntario y el suministro de transporte. Para más información ingresar a: https://www.redbda.org.ar/ayudar

El Litoral en en