Miércoles 29.09.2021

23:45

Tras las quejas de los vecinos

Pedido del municipio de Santa Fe a ASSA y ENRESS por la calidad del agua en Candioti Sur

Luego de que saliera con viscosidad y no apta para el consumo humano, desde la oficina de Defensa al Consumidor solicitaron información y medidas para que no se repita en el futuro.

La municipalidad de Santa Fe, a través de la oficina de Defensa al Consumidor, solicitó a Aguas Santafesinas (ASSA) y al Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS) información sobre el problema en el agua potable del barrio Candioti Sur, que salía con composición viscosa y no era apta para el consumo humano. Franco Ponce de León, director de Derechos y Vinculación Ciudadana, habló con El Litoral y expresó: “Hemos enviado notas tanto a la empresa Assa como a Enress solicitándole varios puntos: primero que se nos informe qué fue lo sucedido en relación a lo de público conocimiento, que días atrás vecinos de barrio Candioti Sur plantearon inconvenientes en lo que refiere a la prestación de agua potable en sus hogares. En segundo lugar, le solicitamos que se nos comunique que acciones están llevando adelante para que no vuelva a suceder lo que ha pasado” En tercer lugar, explicó el funcionario, se solicitó “saber qué se está evaluando en relación a algún tipo de resarcimiento para los usuarios afectados del barrio Candioti Sur, o a los vecinos que fueron afectados por este inconveniente”. Ponce de León indicó que, a través de un informe del Enress al que accedieron, se supo que el agua “no era apta para el consumo humano en algunas de las mediciones, porque tenía distintos tipos de productos: plomo, pero principalmente aluminio, que sería en principio el producto que se dispensó en una cantidad no habitual o no recomendada y esto hizo que el agua potable no sea apta para consumo humano”. La acción se está llevando adelante a través de la oficina de Defensa del Consumidor. “Tenemos el derecho de tener un producto de calidad y también de la información veraz y precisa” agregó el funcionario e hizo hincapié en esto último, ya que “la empresa en los primemos momentos en que ocurre esta acción da una cierta información, en la que los vecinos decían que ellos seguían teniendo este inconveniente, cuando por allí -desde la empresa- se decía que lo único que se tenía que hacer era dejar abierta el agua un par de minutos para limpiar las cañerías. Sin embargo, los vecinos comentaron que seguían teniendo este problema viscoso en el agua, con un olor raro, con algo pegajoso”. Por eso, detalló Ponce de León, desde la oficina de Defensa al Consumidor querían “generar una información precisa”.

