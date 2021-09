Campazzo, Bolmaro y Deck, tres argentinos que van por más en la NBA

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los jugadores nacionales buscan su mejor nivel y poder consolidarse en la mejor liga del planeta.

El base de Denver Nuggets, el cordobés Facundo Campazzo, está en los umbrales de afrontar su segunda temporada en la NBA y es consciente de las "cosas que hay que mejorar", pero también está "convencido" de estar transitando "por el buen camino" para conseguirlo.

"Soy consciente de que tengo que mejorar cosas, como por ejemplo adaptarme mejor a los lanzamientos desde la línea de los triples, pero también estoy convencido de que transito por el buen camino para conseguirlo y poder ayudar de mejor manera a mi equipo", sostuvo Campazzo en el marco de la jornada de atención a la prensa que ofreció su equipo de cara a la temporada entrante de la NBA.

"Por eso lo que hago permanentemente es aprender todo lo que puedo, ya que es la mejor manera de estar preparado ante cada oportunidad que se me presenta. Pero para ello es necesario estar siempre al ciento por ciento de mis posibilidades", expresó el base de 30 años y menos de 1,80 metros de estatura, uno de los más bajos de la liga norteamericana.

Campazzo tuvo muchos minutos en la temporada pasada, la primera para él en la NBA, a partir de la lesión del base titular, el canadiense Jamal Murray, y por lo pronto eso no se va a modificar en el comienzo del nuevo certamen. "Ya sabemos que Jamal no empezará la nueva temporada pero desconocemos cuando volverá, así que volveré a hacer todo lo mejor posible para cubrir su ausencia como lo hice en mi primer año aquí, con la máxima energía y entrega", destacó.

"Y también me motiva mucho que otros compatriotas y compañeros míos en la selección argentina como Gabriel Deck en Oklahoma City Thunder, mi comprovinciano Leandro Bolmaro en Minesotta Timberwolves y Luca Vildoza en New York Knicks tengan su oportunidad en la NBA, porque eso nos genera una cuota extra de entusiasmo a todos", concluyó el ex Real Madrid y Peñarol, de Mar del Plata.

Leandro Bolmaro

Por su parte, el basquetbolista argentino Leandro Bolmaro aseguró que está "aprendiendo mucho" pero que le falta mejorar en todos los aspectos, al participar de la atención a la prensa especializada en el marco de la pretemporada con su nuevo equipo, Minnesota Timberwolves, de la poderosa NBA de Estados Unidos.

"En la primera práctica terminé muerto porque tuvimos que correr mucho. Ahora estoy más acostumbrado y aprendiendo mucho de todo el equipo, pero tengo que mejorar en todo, defensa, ofensiva, el físico. Tengo que hacer todo mejor porque acá están los mejores jugadores y es la mejor liga", dijo Bolmaro.

El cordobés, de 21 años y que llegó a los "Wolves" desde Barcelona, de España, aseguró que está trabajando puntualmente "sobre el físico y el tiro" y se mostró feliz de tener en el cuerpo técnico del equipo al exbase argentino Pablo Prigioni. "Es un honor trabajar con él, ya nos conocemos y me está ayudando. Quiero aprovecharlo porque fue un gran jugador, lo respeto mucho", enfatizó.

Bolmaro, que puede jugar de escolta o de base, dijo finalmente que está "cumpliendo un sueño" y está "muy entusiasmado".

Minnesota jugará amistosos de pretemporada con New Orleans Pelicans (4/10), los Denver Nuggets de Facundo Campazzo (8/10), Los Angeles Clippers (11/10) y Brooklyn Nets (14/10). El debut en la temporada de la NBA será el 20 de octubre, en el Target Center de Minnesota, ante Houston Rockets.

Gabriel Deck

Finalmente, el argentino Gabriel Deck destacó que siempre estuvo "firme" la intención de permanecer en Oklahoma Thunder de la NBA de básquetbol de los Estados Unidos, en esta segunda temporada en la franquicia.

De esta manera, el alero santiagueño, de 26 años, desestimó la posibilidad de regresar a España y vestir la camiseta del Barcelona, como en algún momento se hizo trascender a partir de versiones periodísticas que surgieron desde el continente europeo.

"Esos rumores no fueron ciertos. Siempre estuvo firme la idea de permanecer en Oklahoma, ese es el plan", expresó el exjugador de San Lorenzo, al cabo del denominado 'Media day', en donde los distintos basquetbolistas de la franquicia atendieron a los diferentes medios de prensa.

"Trabajaré duro para poder seguir en esta Liga", prometió el ex Real Madrid, que ya tuvo su bautismo en Oklahoma durante la pasada edición 2020-2021 del máximo certamen basquetbolístico, a lo largo del planeta.

Deck ya jugó 10 encuentros con la camiseta de Oklahoma Thunder y dejó su reflexión al respecto: "Estuve un poco nervioso los primeros diez juegos, pero eso me ayudó a desarrollarme y aprender cómo funciona el equipo, así que estoy emocionado por la próxima temporada", remarcó.