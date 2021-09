Qatar se suma al calendario de la Fórmula Uno

Este jueves se hizo oficial que el circuito de Losail, en Qatar, formará parte del calendario de la Fórmula Uno este 2021. El mismo reemplazará al Gran Premio de Australia que fue suspendido debido a la pandemia.

La carrera tendrá lugar del 19 al 21 de noviembre y el acuerdo alcanzado es por 10 años a partir del 2023.

BREAKING: F1 will race in Qatar for the first time on 19-21 November



Qatar will also join the F1 calendar in a 10-year deal from 2023

هلا بكم في الدوحة#F1 #QatarGP pic.twitter.com/I2EhTIw7KW