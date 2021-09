https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Este lunes habrá aforo en el Brigadier López vs Banfield

Hinchas de Colón pasaron la noche en la sede para asociarse y poder ver al campeón

Algunos simpatizantes rojinegros fueron a la madrugada a la sede del club para asegurarse un lugar el lunes vs Banfield en el Brigadier López. Se atiende desde las 8 y se hacen entre 400 y 500 socios diarios.

Crédito: Manuel Fabatia

A pocos días del encuentro de Colón ante Banfield, donde los hinchas Sabaleros podrán decir presente en el “Cementerio de Elefantes”, este jueves varios simpatizantes rojinegros fueron a la madrugada al club para hacer fila y poder asociarse y asegurarse un lugar en el estadio. Al respecto, Matías Vidoz, Secretario de Relaciones Públicas y Humanas de Colón, contó a El Litoral que el club viene haciendo socio a 400 personas por día aproximadamente y que ya se superó el piso de los 15.000 socios. Por otra parte, explicó que se van a habilitar alrededor de 20.000 lugares este lunes a las 20:15 contra Banfield. Tenés que leer Vidoz: "Vamos a meter en la cancha de Colón 18.000 socios este lunes" Los detalles y costos de las plateas El Club Atlético Colón a través de la Secretaría de Actas informó oficialmente los detalles para el partido de este lunes contra Banfield, recordando que "ingresarán solo socios con cuota al día" y se venderán abonos por los 6 partidos restantes del torneo actual. - Populares Norte y Sur: Carnet o QR con cuota al día. Platea Este: abono por 6 partidos: $ 4.400; Renovación por 6 partidos: $ 3080 (Socios que tenían abonos o accesos temporada anterior). - Platea Oeste: abono por 6 partidos: $ 6600; Renovación por 6 partidos: $ 4620 (Socios que tenían abonos temporada anterior). - Palcos Balcón y Corporativos Norte Piso 2: Abono por 6 partidos: $ 9900; Renovación por 6 partidos: $ 6930 (Socios que tenían abonos temporada anterior). - Palcos Vip, Súper Vip y Corporativos Norte 3er y 4to piso será de manera personalizada.

