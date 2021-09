Padres Autoconvocados de Córdoba piden que el barbijo sea opcional en las aulas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Desde el colectivo apuntaron principalmente a los alumnos de jardín y primaria, argumentando: “No son importantes sectores de transmisión. La situación sanitaria ha mejorado: bajaron los contagios, las camas ocupadas y hay alta cobertura de vacunas”.

Las polémicas por el regreso a la presencialidad plena no cesan. En esta ocasión, un colectivo de padres solicitó que el uso permanente de barbijos dentro de las aulas sea opcional o posea una modalidad más flexible.

Desde el grupo Padres Autoconvocados indicaron que el pedido apunta principalmente a los alumnos de jardín y primaria de las escuelas cordobesas. Soledad Cabral, integrante y vocera del colectivo manifestó: “Somos muy respetuosos de la pandemia y los cuidados sanitarios. Queremos conversar sobre el atraso en la actualización de protocolos de las escuelas y sobre lo que produce que estén tantas horas con el barbijo puesto”.

Cabral manifestó además: “No son importantes sectores de transmisión. La situación sanitaria ha mejorado: bajaron los contagios, las camas ocupadas y hay alta cobertura de vacunas”.

Finalmente, Soledad resaltó que “la OMS sugirió el no uso de barbijo para menores de 11 años. Tiene efectos extremadamente nocivos: disminuye el oxígeno, baja las defensas, altera el funcionamiento cerebral, obstaculiza el proceso de socialización e interacción en la escuela, no ven los gestos y no se ven las caras”.