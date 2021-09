Australia confirmó el equipo para jugar frente a Los Pumas

El seleccionado de Australia tendrá tres cambios, dos entre los forwards y uno en los backs, para jugar el sábado ante Los Pumas de Argentina, en Gold Coast, por la sexta y última fecha de Rugby Championship 2021, que ya ganó Nueva Zelanda.



El entrenador Dave Rennie confirmó el ingreso de Andrew Kellaway por Marika Koroibete, en los backs, mientras que en el pack entrarán Pete Samu por Rob Leota y Darcy Swain por Matt Philip.

📝 ICYMI. Your 23 for the last dance against @lospumas.



🗓 This Sat 2 Oct 5:05pm AEST

📺 @StanSportAU & @9Gem#TRC2021 #Wallabies #ARGvAUS @eToro @CadburyAU pic.twitter.com/elbN5OYyO4