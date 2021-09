El nuevo PES, eFootball, es el juego peor calificado de la historia

Tras el lanzamiento de eFootball 2022, la nueva versión de Pro Evolution Soccer desarrollada por Konami, las críticas no han dejado de llegar y en la propia plataforma de juegos Steam ya es calificado como el peor de la historia.

Se trata de la versión free-to-play, la cual no difiere mucho de la premium ya que se mantiene la jugabilidad a nivel general. Las críticas de los usuarios lo han posicionado en el puesto más bajo, y eso que en la biblioteca de Steam hay miles y miles de videojuegos analizados. La propuesta de Konami ha cosechado un raquítico 8% sobre 100, por lo que desbanca a Flatout 3 como el título peor valorado de la plataforma.

La compañía japonesa lo tendrá difícil para revertir el bombardeo de críticas y memes, que amenazan con hundir el legado de una saga memorable. Sin embargo, algunos fanáticos argumentan que las burlas provienen por el golpe que daría al mercado al ser gratuitos.

Los rostros de algunos jugadores como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se ven un poco extraños. A pesar de la tecnología y los avances gráficos, las caras difieren demasiado con la realidad.

Las animaciones también sufrieron críticas.

Thanks for kill my fav game @play_eFootball #efootball2022 here is a Video with Ansu Fati running like naruto pic.twitter.com/JQ2KRr2RwC