Línea Directa

Jueves 30.09.2021

Recojo el guante

ROBERTO RUBÉN SÁNCHEZ

"Gildo Insfrán hizo corrosivas declaraciones denostando a los porteños, le sugiero que cuide su lenguaje y empiece por ocuparse de la comunidad Quom. Es el mismo que trabajó en el Ministerio de Asuntos Agrarios en 1978 pleno gobierno militar, a las órdenes de Juan Carlos Colombo. Ahora devenido en ultrakirchnerista, se pone el sayo y asume con una diatriba de guapo la defensa de los todos los provincianos. Le recuerdo a este personaje, que no existe tal rivalidad con el Interior solo la fomentan ellos en beneficio de la política de la que viven. Debe pensar que estos zánganos porteños, a los que pertenezco, le solventan los gastos del aparato político del Gobierno de Formosa que le permiten gastar y 'ahorrar'. Tampoco hay espacio para los violentos, no cotiza ofender, somos orgullosamente argentinos".

Colonias de vacaciones gratuitas

GABRIEL

"Mi mensaje es para el intendente y el gobernador: les pido que este año y el que comienza se acuerden de las colonias de vacaciones gratuitas, ya que el año pasado solo funcionaron las privadas y en mi caso no pude ni puedo pagar $ 25 mil. Me gustaría que funcione la pileta hermosa y enorme que posee la escuela 38, ya que mi hijo concurre a ese establecimiento. Muchas gracias".

Falta de luminarias e inseguridad

MARÍA DE CIUDADELA

"Quiero pedir que por favor no transiten caminando, a la tarde-noche, por Pasaje Cullen, desde Facundo Zuviría a Gutiérrez (Paseo Ciudadela), porque es una boca de lobos. No hay luminarias desde hace mucho tiempo y hace unas noches se escuchaban gritos. Pero... ¿qué ayuda podemos dar si somos personas mayores los que vivimos ahí? Por favor: coloquen todas las luminarias. Es terrible que vivamos con semejante carencia y miedo. Gracias por el espacio".

No se cansan de meter la pata

ALFREDO SALOMÓN

"Resulta que no se puede viajar a los EE.UU. si se está inoculado con la vacuna rusa Sputnik, porque no está reconocida por la OMS. Ahora recién nos enteramos de esto. ¿Y el presidente de la Nación no tiene nada para decir? Lilita Carrió lo había adelantado y no les llevaron el apunte. Ahora, digo, Alberto ¿no se cansa de meter la pata?"