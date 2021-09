Línea Directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 30.09.2021 - Última actualización - 15:44

15:43

Urgente pedido a Telecom

JULIO CÉSAR MICHLIG

"Quería denunciar que hay un poste de teléfono en calle Ignacio Crespo 7982, entre Larrea y Azcuénaga, que está a punto de caerse. Al querer avisar a Reclamos de Telecom, no me toman el mismo por no ser cliente. Tengo miedo de que se caiga y afecte mí vivienda, o algún peatón, o vehículo o que afecte la transitabilidad. Tengo una foto. Hice la denuncia a Telecom, a través del nombre de un abonado e igual no han acudido a solucionar el problema. Por eso recurro a este espacio, con la esperanza de que Telecom solucione este preocupante problema. Desde ya muchas gracias".

Los cráteres de la ciudad

UN SUFRIDO TAXISTA

"La ciudad sigue a la miseria. Pasan las Paso, las elecciones de aquí y de allá, pero lo que hay que hacer no se hace. Los que trabajamos en el transporte, y más con autos, estamos hartos de arruinar los coches con los tremendos pozos que hay. La obra de bacheo no sé adónde se hace. Porque en lo que a mí respecta, creo que es calamitoso andar por las calles de la ciudad, no veo arreglos, al contrario... Además de que se rompen autos, es peligroso, porque uno puede chocar a alguien. Doy un ejemplo, en calle Padre Luis Dusso, que es la continuación de Santiago de Chile, hay un terrible pozo. Asimismo, en calle Mendoza, desde el 4400 hasta la ruta Circunvalación, también: unos pozos tremendos, hay que andar a 2 por hora. Y así y todo, no hay forma de esquivar esos pozos. Es una vergüenza la cantidad de baches que hay en todo ese trayecto de calle Mendoza. ¿Hasta cuándo vamos a vivir así? Encima, con lo que cuesta trabajar, mantener un vehículo, además, hay que hacer gastos extra por las roturas que nos provocan estos asfaltos rotos...".

A la Municipalidad

MARIO DE LA COSTANERA

"Pedido de cierta urgencia, a la Municipalidad de Santa Fe: en la Costanera Oeste, a veinte metros del nombre de Santa Fe en letras enormes, se puede ver uno de los bancos que coronan la baranda, volcado y en riesgo de caer, o romperse, o hasta de que alguien chistoso o dañino lo vuelque hacia la pasarela inferior. Unos 20 metros hacia el norte otro de los bancos ya ha sido desplazado unos 10 ó 15 centímetros, como 'probando' qué pueden hacer con él... Sugiero a la Municipalidad que si cuentan con los recursos necesarios -tal vez sean suficientes 4 personas del sector de mantenimiento y un par de baldes de cemento y arena - podrían evitar un daño considerable al patrimonio urbano, justo en un lugar tan emblemático como es la postal del Puente Colgante, imagen representativa de nuestra ciudad. Gracias, El Litoral, por el espacio".

Chalecos antibalas para los policías

ALFREDO SALOMÓN

"He escuchado por una radio capitalina, que motochorros mataron con un balazo en el abdomen a un agente de policía, que cuidaba el orden. Digo yo: con tantos impuestos que nos saca este gobierno ¿no son capaces de comprar chalecos antibalas para proteger a esa gente que nos protege a nosotros? No se puede ser tan miserable. ¡¡Los policías deben tener chalecos antibalas, porque constantemente están arriesgando su vida para cuidar la nuestra!! ¡¡Por favor, reaccionen!! Esto es una vergüenza".