Llegan cartas "El economista"

MIGUEL ÁNGEL REGUERA

El "Señor economista" entre fórmulas de integrales y derivadas, curvas de demanda y de oferta, mercados de concurrencia perfecta y tasas de inversión y productividad, acerca su mano al cachorro y le ofrece un tierno trozo de carne recién comprado. Feliz lo llama por su nombre y le sonríe cuando el tarascón lo sorprende y la levedad de la sangre corriendo por su palma dibuja un río de ingenuidad y estupor. El castigo declarado representa que el cachorro deberá volver a esos trozos de cereal integrado que tanto le desagradan. En tanto "el economista" se pregunta: ¿cómo puede ser que el perrito no haya evaluado las ventajas de comer de la mano de su compañero de cuarto? ¿Por qué dentro de su cálculo de costo y beneficio, el can no decidió lo mejor para sí mismo, para el generoso hombre y para todos en general? ¿Qué emociones han disparado tal conducta? ¿El miedo, el enojo, la envidia, la bronca, el coraje, los celos, la vergüenza? Las preguntas se clavan como puñales en su mente, pero lo que más lacera su ideario es la duda, aceptar la posibilidad de que otro ser, aquel al que él le ha dedicado toda su vida de estudios, tenga también algo de la irracionalidad del animalito.

"El economista", hace planteos morales, para seres humanos libres de elegir, racionales, donde las emociones son datos o variables a descartar. ¿Y si muchos de los que conviven en sociedad se manejan también con conductas irracionales? El reloj de péndulo canta la hora del sueño, el perrito recostado sobre un almohadón con los ojos cerrados parece soñar con la mejor de las cenas, mientras respira pausadamente.

"El economista" escribe muchas de estas preguntas, pero se levanta de su sillón, estruja el papel escrito y lo arroja hacia un costado. Mañana podrá pensar nuevamente en estas cuestiones, aunque su mundo de certezas, por cierto, volverá a encerrarle en tasas de crecimiento, cálculos diferenciales, intereses compuestos e ingresos per cápita, donde la duda no tiene lugar, ya que su castillo económico está diseñado y edificado con ladrillos de hombres perfectamente racionales, libres y en consecuencia morales. Tal vez sus propias emociones le impidan aceptar que existe otro lado, otros colores, otros sabores a explorar.

"El economista" intenta conciliar el sueño, mientras su amodorrado compañero se rasca una oreja y parece sonreír satisfecho con la lección impartida.