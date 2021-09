https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La novia cubana menor de edad del Diez

A Claudia Villafañe no le cayó nada bien la entrevista a Mavys Álvarez

"Ahora tengo que explicarle a mi nieto de 12 años un montón de cosas que él no sabía", habría dicho la madre de Dalma y Giannina.

Mario Pentón, el periodista que le hizo la entrevista a Mavys Álvarez, habló con Claudia Villafañe y contó qué fue lo que le dijo tras la polémica que hubo por los dichos de la cubana con respecto a Diego Maradona. El comunicador, que reside en Miami, confesó que luego del viral programa que hizo, no le gustó el tono con el que la madre de Dalma y Giannina se dirigió hacia él. “Yo conversé con la exesposa de Diego y me dijo: ‘Gracias a tu reportaje y por haber hecho hablar a esa chica ahora tengo que explicarle a mi nieto de 12 años un montón de cosas que él no sabía’. Me lo dijo así en tono irónico, se ofendió”, contó en "Nosotros a la mañana". Tenés que leer Luego de más de 20 años la novia cubana de Maradona rompió el silencio Además, reveló cuál fue la respuesta de Mavys luego de darse a conocer la respuesta de la exesposa de Maradona: "Yo me tuve que sentar con mi familia y explicarles todo lo que había pasado, en la mentira no podemos vivir porque no nos hace bien, la verdad es lo mejor por más de que duela”, fueron las palabras de la mujer cubana que estuvo con el futbolista a sus 16 años. Luego de la polémica entrevista que se viralizó en varias partes del mundo, Dalma y Gianinna Maradona salieron a hablar y fueron muy duras en sus declaraciones. Las hermanas siempre defendieron a su padre y lo siguen haciendo a pesar de las fuertes revelaciones que se hicieron en estos últimos días. Pero ahora, también se sumó su madre.

