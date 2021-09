https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 30.09.2021 - Última actualización - 18:22

18:21

La actriz habló sin filtro cuando vio en pantalla a su expareja en Pasapalabra

Gago - gate Mica Vázquez recordó que Gago se casó con Gisela Dulko solo seis meses después de separarse de ella

Micaela Vázquez vivió una extraña jugada del destino en la emisión de Pasapalabra (Telefe) del miércoles, grabada con anterioridad a los hechos conocidos actualmente, cuando en uno de los juegos apareció una foto de Fernando Gago y Gisela Dulko. Sin dudar, la actriz lanzó picantes comentarios sobre su ex, y hasta le habló mirando a cámara.

La emisión del 29 de septiembre empezó con total normalidad, hasta que en el La Pista Musical Internacional Mica Vázquez se enfrentó a Barby Franco. La canción a sacar era "Shut Up", de The Black Eyed Peas. Ninguna de las dos logró adivinar el tema con la primera pista, entonces se pasó a la siguiente.

De pronto, Iván de Pineda, conductor del programa, leyó: "Segunda pista. Las primeras silabas en sus respectivos nombres de pila nos dan el nombre de una integrante de la banda". Mientras tanto, en la pantalla aparecía la foto de Fernando Gago y Gisela Dulko, en cuyos nombres se esconde Fergie, quien fue una de las vocalistas del grupo.

Nadie se había percatado pero... ¡Gago es el ex de Mica Vázquez! El momento fue más que insólito. "Chicos, ¿me pusieron la foto de mi exnovio por algo? No, todo bien. Yo me separé y a los 6 meses se casó con ella, pero bárbaro. No pasa nada. Está bien, me lo merezco producción", lanzó la actriz.

"Ni escuché cuál era la pista. Miré la foto y me nublé", agregó entre risas. "¿Viste cuando recordás cosas lindas? Esto me dio como escalofríos. ¡Tres pibes tiene!", acotó mientras Iván intentaba manejar la situación impensada, ya que el también había visto la imagen en ese momento.

En el ida y vuelta que se generó, el conductor, buscando volver al juego y al ver movilizada a la actriz, le preguntó si recordaba sus nombres. "Ella es una gran tenista", le dijo Iván. "Era. Ya esta retirada", tiró lanzando una carcajada. Para descontracturar el momento, ella añadió: "No hablo a menudo pero tengo la mejor. Me fui a vivir a España con él y tengo la mejor. Después, un día nos separamos y a los 6 meses se casó con ella”, disparó, sin filtro.

Comentario picante va, comentario picante viene, la segunda pista quedó vacante. Por eso pasaron a la tercera. Con una nueva imagen, finalmente Mica sacó el tema, pero no recordaba la letra en inglés, entonces le cantó al conductor de Pasapalabra: “Dame el punto Iván porque me cag*** con la foto de mi ex y su esposa".

"Muy bien, son Fernando Gago y Gisela Dulko, dos grandes deportistas argentinos”, dijo de Pineda. Rápida de reflejos, Micaela lanzó sin perder la sonrisa: “Retirados. ¡Estaba re caliente! No, pero me separé cuando tenía 20, 22 años… igual tengo algo para decirle. ¡Fer, el nombre del segundo hijo es el que habíamos hablado! No, es todo un chiste. No hablo hace bastante, pero te juro que tengo la mejor".