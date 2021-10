Cayeron el maíz y la soja disponibles en Rosario y subió el trigo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Una rueda volátil tras la publicación de un informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).

Las cotizaciones de la soja y el maíz disponibles ajustaron hoy a la baja y el trigo al alza en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en sintonía con lo que sucedió en Chicago, en una rueda volátil tras la publicación de un informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).

La soja con entrega inmediata, contractual y para fijaciones, se comercializaron a US$ 340 por tonelada, una caída de US$ 5 sobre la jornada de ayer; mientras que en moneda local la oferta fue de $ 33.500.

A su vez, el maíz con entrega inmediata se pactó a US$ 195, una baja de US$ 10 respecto a la rueda previa; las entregas en noviembre y diciembre se ubicaron en US$ 200, una merma de US$ 6 y US$ 7, respectivamente.

Asimismo, por la entrega en marzo se ofrecieron US$ 190; abril y mayo en US$ 185; junio, US$ 177; julio, US$ 173.

Por su parte, el trigo con entrega disponible cerró a US$ 240 la tonelada, una suba de US$ 3 por encima de la oferta del día de ayer; octubre se ubicó en US$ 325, una baja de US$ 5; noviembre y diciembre se mantuvieron en US$ 240.

Además, las entregas en enero y febrero de 2022 mejoraron US$ 2 hasta los US$ 242 y US$ 245, respectivamente; marzo en US$ 247; y abril, mayo, junio en US$ 250.

Por último, el girasol disponible permaneció en US$ 450, mientras que la descarga entre diciembre de 2021 y marzo del 2022 se encontró en US$ 350.