Se trata de un coordinador, que fue atacado por un delincuente solitario. Días atrás la víctima había sido el sereno del lugar. Todo pasó en el límite entre los barrios Coronel Dorrego y Los Cipreses.

Violento asalto en la zona norte Ahora apuñalaron a un "laburante" del obrador de avenida French

Jorge y Saúl son delegados de UOCRA en la obra. Ellos reclaman seguridad para poder trabajar "sin tener que mirar para atrás por miedo a que nos apuñalen".

Un trabajador fue acuchillado este jueves en horas del mediodía, cuando realizaba tareas en una obra pública que se lleva adelante en la zona norte de la ciudad.

La víctima fue un "coordinador" del obrador ubicado en inmediaciones de avenida French y calle Mitre, donde pocos días atrás también fue apuñalado durante un robo el sereno, que terminó con heridas en el rostro y las manos.

Se llama Ricardo, tiene 60 años y estuvo a centímetros de perder la vida. Fue abordado por el solitario asaltante cuando supervisaba una cuadrilla que avanzaba con la obra de cloaca. El hombre se acercó a su auto para buscar una gorra. El delincuente le salió al cruce, lo amenazó con un cuchillo de larga hoja y le pidió su teléfono celular. Tras un breve forcejeo, el agresivo sujeto le clavó el puñal en la zona de costillas al empleado y luego se dio a la fuga.

Sus compañeros lo cargaron urgente en un automóvil particular y lo trasladaron al Hospital Iturraspe, donde los médicos comprobaron que tenía una herida importante pero que no ponía en riesgo su vida.

Foto: Luis Cetraro

Preocupación

"Ya venimos mal con los robos en la ciclovía y sobre la obra. Tenemos custodia policial, pero no alcanza. Había un policía con ellos, pero no pudo hacer nada. Como representantes de la UOCRA (gremio de la construcción) juntamos a todos los empleados y los metimos adentro por seguridad", contó poco después del hecho Jorge, quien es delegado sindical.

"No queremos que la obra se pare -añadió- porque son 20 familias que se quedarían sin laburo. Queremos que pongan seguridad, pero no es justo que la empresa la tenga que pagar. No puede ser que las autoridades no puedan garantizar nuestra tranquilidad en una obra que es importante para toda la zona. No se puede trabajar mirando para atrás por miedo a que te roben o te apuñalen".

"Tenemos 8 denuncias de hechos violentos. El más grave de los casos anteriores ocurrió cuando entraron al obrador y acuchillaron al sereno, en la cara y en los dedos", se lamentó Jorge.