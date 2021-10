https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Fútbol Infantil Femenino

Argentino de San Carlos lanzó su Primer Encuentro

La centenaria institución sancarlina presentó la semana pasada la 1° edición del Encuentro de Fútbol Infantil Femenino programado para el domingo 7 de noviembre del presente año. El mismo no tendrá costo de inscripción, será de carácter no competitivo y sentará precedentes en la zona por ser el primero a nivel regional.

Gran número. Argentino de San Carlos prepara su fiesta de las niñas y para eso practican a diario. Se espera una gran cantidad de participantes y público en general. Crédito: Gentileza

Con el objetivo de brindarle la oportunidad de jugar al mayor rango de jugadoras, el torneo lo disputarán las categorías Sub 14 (14 años inclusive) y Sub 10 (10 años inclusive). Cada equipo, particular o perteneciente a una institución, estará conformado por 7 futbolistas de campo y 1 arquera, sin límite de suplentes. Por informes e inscripciones comunicarse a través de las redes sociales del club, @argentinosc. El imponente crecimiento del Femenino en Argentino La práctica de esta disciplina se inició el 8 de octubre de 2019 y a pesar de la discontinuidad en los entrenamientos que generaron las medidas sanitarias, desde aquel día no han dejado de sumarse deportistas. En la actualidad más de 40 jugadoras conforman el plantel superior. Continuando por la senda del crecimiento, este año El Decano hizo su presentación oficial en el Torneo Apertura de Liga Santafesina de Fútbol, alcanzado muy buenos resultados y logrando afianzarse con el avance de las fechas. Foto: Gentileza El inicio de las prácticas de la escuelita Apuntando a reducir la brecha de desigualdad en el fútbol a nivel amateur y con el objetivo de brindarles a todas las niñas la posibilidad de jugar a la pelota, en el mes de junio el Club Atlético Argentino inició las prácticas del Grupo Intermedio. Con este gran proyecto, además de favorecer la futura incorporación de jóvenes formadas en sus propias categorías inferiores a la primera división, el Decano procura visibilizar y reivindicar la práctica de este deporte, combatiendo estereotipos y prejuicios de género. Un poco de historia El Club Atlético Argentino de la ciudad de San Carlos, es un club fundado el 12 de enero de 1917 en San Carlos, Santa Fe. También apodado como "El Cervecero", o también simplemente por las últimas dos sílabas de su nombre, "El Tino". Su actividad principal es el fútbol, donde participa en la Liga Santafesina, en la cual obtuvo 9 títulos, y ha participado en ediciones del Torneo del Interior y Argentino B. También ha sido campeón provincial al haber obtenido la Copa de Campeones de la Provincia de Santa Fe en el año 1999. Otras disciplinas practicadas en el club son básquet, bochas, hockey, natación, patín artístico, pesca deportiva, taekwondo, tenis inglés, tenis criollo y vóley. En este último deporte en los últimos años el club se ha ubicado entre los mejores equipos del país en la competencia nacional femenina. Inscripciones La actividad se llevará a cabo, en su totalidad, en el Complejo Polideportivo del Club Argentino de San Carlos y los interesados se podrán comunicar con el teléfono 3404 538535. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

