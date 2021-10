Por ahora Colón no tiene más lugar para hacer socios

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 01.10.2021 - Última actualización - 13:11

13:08

El club comunicó oficialmente que "nos vemos en la obligación de momentáneamente no aceptar nuevos socios con derecho a ingresar al partido contra Banfield por ninguna vía (presencial o digital)". Recién el fin de semana se sabrá si hay un remanente y qué cantidad exacta.

"Por medio del presente, agradecemos al pueblo sabalero por la masiva respuesta con orden, respeto y sin ningún inconveniente, con la que han realizado sus trámites de asociación o compra de abonos para el reencuentro con el equipo Campeón del Fútbol Argentino. Por otra parte, informamos que, debido a las disposiciones del Gobierno Nacional y Provincial respecto a que solamente se permite un aforo del 50% a los Estadios, debiéndose respetar el mismo porcentaje en los respectivos sectores, nos vemos en la obligación de momentáneamente NO aceptar "nuevos socios con derecho a ingresar al partido contra Banfield" por ninguna vía (presencial o digital), hasta tanto determinados asociados que en su oportunidad tenían abonos en plateas o palcos, ejerzan o no su prioridad sobre los mismos a través de la página web de Boletería Vip hasta el 1 de octubre de 2021 a las 24 horas (N.de R.: esta medianoche)., luego de lo cual comunicaremos los potenciales lugares y sectores disponibles para nuevos socios. Estaremos informando a la brevedad cualquier cambio o novedad", expresó en las últimas horas el Club Atlético Colón de manera oficial en todas sus plataformas para frenar la furia física de miles de sabaleros en su vieja sede física de Club Atlético Colón en Av. Juan José Paso 3535.

Todo lo que ocurrió en las últimas horas en el Mundo Colón desbordó por donde se lo mire. Lo que era previsible, dejó de serlo en cuestión de minutos. Los dirigentes, con un claro mensaje en las entrevistas con los medios locales, imploraban que la gente no concurriera físicamente a la sede y que resolviera todo a través de la plataforma contratada específicamente para los tickets: https://www.boleteriavip.com.ar. Sin embargo, se vivieron horas de furia: largas filas, gente con sillones, acampe durante toda la noche previa, empujones y una atención humana sobrepasada. Lo que el dirigente Matías Vidoz avisó el lunes, se cumplió al pie de la letra: "Vamos a meter 18.000 socios en la cancha el lunes con Banfield". No sólo que acertó, de yapa se quedó corto porque en el inicio de la semana todos desconocían el número final que habilitaría la Municipalidad de Santa Fe. Luego de la cumbre Jatón-Vignatti en el Palacio Municipal, llegó el número de la fortuna: 20.021. El número, al no sumarse ninguna mejora edilicia en pandemia para el Cementerio de los Elefantes, surge solito de la última habilitación de cara al histórico cruce con el Mineiro de Brasil por la Copa Sudamericana: el estadio Brigadier López tiene una capacidad única y final de 40.042 espectadores sumando todos los sectores existentes.

Colón, que antes de los comicios del domingo pasado tenía un corte (hace una semana exactamente) de 15.000 socios, destrozó todos los números posibles en un puñado de días. ¿Por qué la gente colapsó la sede si lo podía hacer desde la plataforma?: es una sola pregunta que tiene varias respuestas al mismo tiempo en el Mundo Colón.

La mayor aproximación tiene que ver con una lectura más "cultural" que etaria, porque en verdad no es que la fila en Colón era sólo de gente mayor de edad o jubilados con poco manejo de tecnología. Las imágenes eran contundentes: mujeres, hombres, grandes y chicos, abarcando todas las franjas que uno pudiera imaginar. En síntesis, un desborde bien en Modo Colón. Bah, en realidad, de Manual.

Frase 1: "Quiero pagar en la sede y tener el pase en la mano, no confío en la página". Frase 2: "Si voy a la sede y pago en efectivo, gambeteo el cargo extra que me cobra el sistema". Frase 3: "Vamos todos: en el grupo familiar, yo seguí pagando en pandemia, pero mi mujer e hijos se borraron por una cuestión económica al no haber fútbol; los quiero re-asociar así vamos todos juntos". Frase 4: "Yo tenía abono y me hacen un descuento del 30 por ciento, prefiero ir a la sede para ver que es cierto lo de la bonificación". Frase 5: "Tenemos palcos, queremos volver a estar todos juntos y por ahí el sistema no lo resuelve". Todos esas hipótesis de "vamos a la sede" terminaron en un lugar común: colapsó la sede. Y, de yapa, por varios momentos de las últimas horas colapsó el sitio web.

El desborde en Modo Colón le cambió los planes a todos. A Eduardo Domínguez, que quería ir al estadio a entrenar, le avisaron que había una multitud en las inmediaciones. Al proveedor de la indumentaria oficial del club, Kelme de Argentina, que para hoy tenía pensado un tributo al entrenador Eduardo Domínguez y la reapertura física del Colón Store: postergado el homenaje al "Barba" y tienda deportiva totalmente cerrada durante todo el día viernes.

En principio, acorde a lo que arroje el sistema esta medianoche (la duda está en "determinados asociados que en su oportunidad tenían abonos en plateas o palcos, ejerzan o no su prioridad sobre los mismos a través de la página web de Boletería Vip hasta el 1 de octubre de 2021 a las 24 horas", como afirma el comunicado), se podrá saber en las próximas horas si queda algún lugarcito en modo "remanente". La respuesta, bien en Modo Colón y con tope de 20.021, está más cantada que "Despacito".