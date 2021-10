https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 01.10.2021 - Última actualización - 14:44

14:43

Llega a Santa Fe el espectáculo “Llevo todo conmigo”: Maribel Bordenave y Eze Canosa protagonizan esta obra de teatro que dirige Valeria Folini, una coproducción de La Escalera (Puerto Madryn) y Teatro del Bardo (Paraná), con dramaturgia de Bordenave, Canosa y Folini.

El sábado, en Estudio Barnó Las personas que me habitan Llega a Santa Fe el espectáculo “Llevo todo conmigo”: Maribel Bordenave y Eze Canosa protagonizan esta obra de teatro que dirige Valeria Folini, una coproducción de La Escalera (Puerto Madryn) y Teatro del Bardo (Paraná), con dramaturgia de Bordenave, Canosa y Folini. Llega a Santa Fe el espectáculo “Llevo todo conmigo”: Maribel Bordenave y Eze Canosa protagonizan esta obra de teatro que dirige Valeria Folini, una coproducción de La Escalera (Puerto Madryn) y Teatro del Bardo (Paraná), con dramaturgia de Bordenave, Canosa y Folini.

Este sábado llega a Santa Fe el espectáculo “Llevo todo conmigo”: Maribel Bordenave y Eze Canosa protagonizan esta obra de teatro que dirige Valeria Folini, una coproducción de La Escalera (Puerto Madryn) y Teatro del Bardo (Paraná), con dramaturgia de Bordenave, Canosa y Folini. Será en dos funciones, a las 20 y a las 22, en Estudio Barnó (Marcial Candioti 3910).

Antes y durante las presentaciones podrás disfrutar de los tragos de la noche, acompañados de unas ricas empanadas orientales en nuestro vistoso bar. Las entradas están a la venta a través de WhatsApp (342 4062166).

El proceso

“Esto que soy. Esto que estoy. Las personas que me habitan. Los recuerdos que me narro. Los dos que son yo. El infinito que sos. Como una Alicia trasnochada me pregunto y no sé con qué palabras nombrar lo que me respondo. Viajo en la memoria de este cuerpo que me fue dado. Llevo todo conmigo como quien se deshace. Como quien se sumerge en el mar”.

El espectáculo “Llevo todo conmigo” nace del proyecto “7 laboratorios de creación” (2018-2021). Desafiando los canones establecidos de los formatos de producción, tanto en la creación como en la forma de circulación de los materiales artísticos, Maribel Bordenave diseñó este dispositivo de creación y entramado artístico.

Los “7 laboratorios de creación Llevo todo conmigo” contaron con la producción de La Escalera y con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes y el Instituto Nacional de Teatro. Fue y es un proyecto sugestivo y ambicioso que llevo años de gestación y que comenzó su etapa creativa más intensa en el 2019 cuando nueve artistas de distintos puntos del país se encontraron en diferentes momentos del año y del territorio argentino para investigar y crear; atraídos por este proyecto que fue ideado e impulsado por la actriz Maribel Bordenave; quien se propuso acortar distancias, desafiar la singularidad de la dirección, dar lugar al azar como oportunidad creadora, generar condiciones para que la serendipia se produzca.

Los participantes fueron Diego Starosta (Caba), Garza Bima (Río Negro), Valeria Folini (Entre Ríos), Tachi Saez (San Juan), Alberto Félix Alberto (Buenos Aires),Verónica Aguada Bertea (Córdoba) y Sandra Monteagudo (Neuquén).

Se retiraron del tiempo y el espacio en siete laboratorios; el proyecto propuso en su vademécum que cada laboratorio indague a partir de un tema/idea: el origen, el amor, el tiempo, la intuición, la lucha, las palabras, la pregunta; a lo que se sumaba un color, un chacra, la bitácora de resonancias y la inquietante idea de atravesar la exploración por los siguientes tópicos: el viaje, el número 7, el azar, la vida de una actriz, el rito, la celebración, el encuentro.

El espectáculo tiene en sus raíces la experiencia de los siete laboratorios, siendo creado en un intenso octavo laboratorio de recopilación, búsqueda y creación por Folini, Canosa y Bordenave.