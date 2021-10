Hallan enterrado a un argentino en el patio de su secretaria en México

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se trata de un hombre radicado en el país norteamericano hace más de 10 años, quien se dedicaba a dar conferencias sobre asuntos cósmicos.

El cuerpo de un argentino fue encontrado enterrado en el jardín de la casa de su secretaria en México, país en el que estaba radicado desde hace más de 10 años.



Daniel Cipolat, se dedicaba a dar conferencias sobre asuntos cósmicos y las compartía en sus redes sociales. Pero días atrás, antes de su desaparición había contado que tenía coronavirus.



“Esta vez me tocó a mí. Salí positivo de Covid variante Delta. ¿Qué les puedo decir? Ahí viendo al cuerpo a ver qué hace. Por lo pronto, no responde a ninguna medicación. Sigue su proceso tremendamente debilitante y molesto. No tengo miedo, estoy abierto para cualquier desenlace y lo que deba ser. Estoy transitando por mi noveno día. Para mí todo está siendo digitado a través de la tecnología de microondas. Cuando todo haya terminado, si estoy para contarlo, daré mis conclusiones. Los abrazo con mi corazón. Cuídense!”, expresó por Instagram Cipola.



Tiempo después su secretaria publicó un mensaje dando cuenta de que el hombre apodado “Dandelion” (diente de león) había fallecido.



Ahora la justicia mexicana investiga si ese mensaje fue escrito por él o por la mujer, identificada como Linda Uribe. La desaparición del cuerpo y otras irregularidades comenzaron a levantar sospechas entre los familiares del difunto.



Fue así que uno de los hijos del conferencista viajó a México y al hablar con Uribe esta le confesó que estaba sepultado en su jardín y que había falsificado el acta de defunción.



Finalmente el cuerpo de Cipolat fue hallado en la vivienda de la secretaria, quien ahora se encuentra prófuga.