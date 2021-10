Linea Directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

UN VECINO

"Soy un vecino de calle Gral. López, frente al Ferrocarril Mitre. Sería importante que todos los vecinos de la zona, las autoridades del barrio y los que tienen negocios por ahí que nos juntemos para pedirle al intendente, a la vecinal, que en las nuevas instalaciones que están arreglando del ferrocarril se pueda instalar una dependencia policial. En un momento había una que dependía de la Policía Federal. Ahí hay un destacamento de la Municipalidad; después está el Birri, que sabemos que estratégicamente fue incendiado y al lado estaba la dependencia policial. Ahí habría lugar hasta para tener un tipo de guarda de coches, de patrulleros, y es la única dependencia que habría en toda esa zona, que es muy peligrosa y que los vecinos tenemos muchos problemas y robos. Muchas gracias por el espacio".

Desacuerdo

ASIDUA LECTORA

"Cordobazo, Rosariazo... Señora: ¡hubo un urnazo! La evolución es inevitable, aunque algunos quieran reciclar el pasado y utilicen el odio porque les ayuda a sostener sus porciones de poder político. Viví esos años, Lidia Montagnini de Av. Caputto. No están dadas las condiciones para que vuelva a ocurrir eso, ya hubo un autogolpe en el mismo seno del gobierno. Basta ver lo que ocurrió, la dama siempre duplica la apuesta. Alberto me recuerda a De la Rúa, si no fuera peronista ya lo hubieran despachado. La inflación se lleva la dignidad de los argentinos. ¿Usted se cree que los que votaron a Macri no sabían que era hijo de Franco?... Tenemos memoria. El odio se destila para sostener la burguesía política, los políticos de raza murieron casi todos".

Aumentos

JORGE, UN JUBILADO

"Sentí una grata emoción, por las palabras del jefe de Estado, de haber escuchado a su pueblo. Y haber determinado una suma del 52,7 % entre marzo de 2021 y marzo de 2022. Dentro de 3 meses, el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Espero que lo traduzca el gobernador Kicillof. Y continúo con las cifras: agosto $ 31.104, más 9 % para septiembre, $ 31.938. Según mi calculadora: $ 834 de aumento. Para octubre 4 %, $ 32.616 ($ 678). Increíble, era para febrero de 2022, 3 %. $ 978. Total de aumento en 3 meses: $ 2.490. Sigo: sería $ 27 por día (U$S 0,12). Gracias amado El Litoral, por sus excelentes noticias".