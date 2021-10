Nicolás Vergallo, el valor de la experiencia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 01.10.2021 - Última actualización - 18:57

18:52

Jugador de Los Pumas entre 2005 y 2013, Nicolás Vergallo se mantiene activo como 9 titular en su club originario, Jockey de Rosario. Afronta el Torneo Regional del Litoral (TRL) con los verdiblancos y también una labor como entrenador de juveniles con la URR.

Nico logró ser campeón con su club en el torneo Reinicio que organizó la Unión de Rugby de Rosario (URR) este año. Hoy el desafío pasa por el Torneo Regional del Litoral, certamen que ya comenzó. Su Jockey derrotó a Rowing en Paraná por 17-33 en la fecha inicial.

Esta temporada posiblemente sea la última (jugó también en el Dax, Toulouse, Lyon y Tarbes en Francia; Eastern Province y Southern Kings en Sudáfrica) de este gran rugbier que con humildad y perfil bajo llegó al seleccionado argentino y se mantuvo durante ocho años. Su labor como entrenador ya la empezó junto a Leonardo Senatore, otro ex puma, en la conducción del centro de formación de la URR. Allí entrenan a los mejores M16 y M17 de la unión. Mirador Provincial habló con el back verdiblanco.

-La temporada viene con algunas interrupciones. Finalmente se pudo completar el torneo de la URR. ¿Cómo lo viste?

-Fue raro, complicado. Cuando arrancamos en febrero, motivados. A los dos meses nos volvieron a encerrar y toda la gente se bajonéo, pero por suerte nos mantuvimos entrenando y demás. Entonces estuvimos activos. Apenas nos volvieron a liberar la gente volvió en el club con un montón de ganas. Capaz que ese parate hizo acumular ganas e hizo que podamos meterle con todo estos últimos partidos.

-Aunque sea un torneo corto finalmente ustedes pudieron salir campeones.

-Siempre jugamos para ganar, sea como sea el torneo. Por más que fue corto jugamos contra los mejores de Rosario y está duro. Todos tienen un gran nivel y me imagino que estaban todos en la misma. Se dio todo. Liberaron a la gente para que pueda ver los últimos partidos. Salió todo redondo para Jockey.

-¿Cómo ves para tu club este Regional del Litoral que se presenta más corto y en otra época del año?

-Es particular porque no se pueden regalar puntos en ningún momento. Hay que tratar de sacar todos los puntos que sean. Sea bonus defensivo, bonus ofensivo. Venimos con un lindo envión. Sería bueno poder seguir con esta dinámica y no aflojar. Es corto el torneo.

-Ya tenés 38 años. Estás quemando los últimos cartuchos, ¿no?

-Este torneo lo voy a jugar. Después ya veré. Justo hablaba con un amigo y le decía: “Me estoy divirtiendo y mientras yo le sea útil al equipo, de donde me toque estar, sigo a fondo y después ya veremos”. Ya por suerte me saqué la espina de haber salido campeón con el club que no me había pasado y ahora vamos por más.

-¿Cómo viene el proyecto de la URR con Leonardo Senatore?

-Venimos bien, estamos encontrándole el punto. Hay muy buena predisposición de todas las partes. Arrancamos hace poquito. Estamos conociendo a los chicos.

-Con Leo ya tienen asegurada una continuidad dentro del deporte desde otro lado.

-Por lo pronto tenemos eso. Es una linda actividad. Vamos a ver cómo sigue todo. Me querés retirar ya (risas)...

-Es que con esa actividad estás con un pie afuera de la cancha.

-Sí. Ya salté. Ahora me falta caer.

-¿Qué medio scrum de Los Pumas te gusta en su juego?

-Todos los que están tienen algo para aportar al equipo. Es una lástima que (Tomás) Cubelli esté lesionado porque venía con una buena dinámica. Se notaba que el puesto era de él. Me gustaría verlo a Gonzalo García. Me tocó jugar contra él en 2019 y me pareció un jugador re interesante. Puede aportar algo distinto a los que están ahora.

-¿Pensás que podrías haber extendido más tu carrera como 9 de Argentina?

-Uno siempre quiere más. Me hubiese encantado seguir jugando o haber jugado el mundial de 2007. Me tocó estar hasta donde tuve que estar. Siempre di todo. Son etapas, son ciclos.

-¿Cómo analizás el año de Los Pumas que es malo en resultados y rendimiento?

-Yo creo que los chicos están muy cansados mentalmente. Y el cansancio mental es mucho peor que el cansancio físico. Esto de la cuarentena debe ser durísimo. Ellos arrancaron en cuarentena en la ventana contra Gales. Desde junio que vienen concentrados. Capaz que en el medio tuvieron algunos días libres, pero después del hotel a la cancha, de la cancha al hotel. Se puede salir poco, no ven a la familia. Gran parte de estos malos resultados viene por ese lado porque esos chicos son los mismos que le ganaron el año pasado a Nueva Zelanda.

-¿Ves buenos medio scrums con proyección?

-Está Facu (Facundo) Saad de acá del club que es un chico joven y me parece que tiene una buena proyección. Tiene recién 24 años. Me gusta como juega. Creo que es un gran jugador.