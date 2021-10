Canadá: duras críticas a Trudeau por el nuevo feriado indígena

El primer ministro canadiense Justin Trudeau recibió críticas el jueves por volar a la costa oeste de vacaciones en el primer Día Nacional de la Verdad y la Reconciliación en honor a los niños perdidos y sobrevivientes de escuelas indígenas.

El itinerario oficial de Trudeau decía que se tomaría un día privado en Ottawa, no en Tofino, Columbia Británica, donde voló con su esposa y sus tres hijos. Global News dijo que había visto su avión aterrizando cerca de Tofino y luego confirmó su llegada. "El primer ministro pasará tiempo en Tofino con la familia durante unos días", dijo Ann-Clara Vaillancourt, portavoz de la oficina del primer ministro, en un comunicado. Participó en una ceremonia con motivo de la festividad frente al Parlamento el jueves por la noche. "Él está hablando hoy con sobrevivientes de escuelas residenciales de todo el país", agregó.

Trudeau luego tuiteó que había hablado por teléfono "con sobrevivientes de escuelas residenciales de todo el país, escuchando sus historias y recibiendo sus consejos sobre el camino a seguir". El líder liberal Trudeau, que hace 10 días ganó una tercera elección, hizo de la reconciliación indígena una prioridad de campaña, y en junio su gobierno introdujo el feriado federal para subrayar el legado del llamado sistema escolar residencial .

I spent some time on the phone today with residential school survivors from across the country, hearing their stories and getting their advice on the path forward. By listening and learning, we can walk down that path - and advance meaningful reconciliation - together.