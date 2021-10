... Y pensar que el Vasco no lo ponía

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Gastón González fue la figura de Unión y el autor de los dos goles en la victoria tatengue en la Feliz. Mosset vuelve a la reserva dejándole "servido" en bandeja el equipo a Munúa, que lo encontrará con el ánimo en alto por las dos victorias con el DT interino.

Respuesta plena tuvo el Tato Mosset, no sólo por el equipo en general sino por Gastón González (8) en particular. Fue uno de los mejores contra Patronato y si no fue figura se debió, únicamente, a los dos goles que marcó Luna Diale en ese partido. Anoche en Mar del Plata no hubo lugar a ninguna duda. Los dos goles del "Pipa" lo ubicaron en el sitial más alto. El primero con algo de fortuna, porque pretendió meter el centro al segundo palo y se le terminó metiendo a Devecchi (fue responsable) tras pegar en los dos palos. Y en el segundo, definiendo muy bien y de derecha, luego del pase atrás de Federico Vera en la jugada más clara que armó Unión en esa parte final.

Fue eficaz Unión, porque en realidad no tuvo una gran cantidad de situaciones claras. Allí también radicó la virtud del equipo que, extrañamente, tuvo diez córner a favor, algo que no condice con el desarrollo del partido porque no fue un dominador nato.

Moyano (5) no tuvo atajadas relevantes y pasó una noche bastante tranquila porque la capacidad ofensiva de Aldosivi fue escasa. Vera (6) dosificó las proyecciones, pero cuando se decidió en el segundo tiempo sacó un muy buen -e inteligente- pase hacia atrás para el segundo gol de González. Gissi (5) sacó mucho de cabeza, más allá de algunas defecciones en la salida desde atrás y cierta lentitud, mientras que Brítez (6) terminó siendo importante al margen de haber tenido la mala fortuna de convertir el gol en contra que le dio la ventaja parcial a Aldosivi. Corvalán (5) terminó completando un panorama defensivo que no tuvo demasiados sobresaltos y en el caso del costado izquierdo, algo alterado con el buen dominio de pelota de Guzmán, que por su perfil zurdo no desbordó por afuera sino que enganchó siempre hacia adentro.

En la mitad de la cancha, Unión no tuvo mucho fútbol porque Aldosivi llenó de gente ese sector, hubo pocos espacios y el juego se cortó mucho con infracciones. Roldán (6) fue el mejor, participó en la jugada del segundo gol y se animó a encarar, sobre todo por adentro para permitir que el andarivel sea utilizado por Vera. Nardoni (6) mostró mucha movilidad, entusiasmo y contención, con aire suficiente para aparecer por sorpresa. Más contenido se lo vio a Mauro Pittón (5), que trató de ser una rueda de auxilio constante para los defensores, metiéndose en la zaga cuando alguno de los centrales salía más arriba a marcar.

Arriba, Luna Diale (5) no tuvo esta vez la preponderancia que había asumido en el juego ante Patronato, se tiró bastante atrás para tomar contacto con la pelota y no tuvo gravitación en los últimos metros de la cancha. Márquez (6) trabajó mucho de espaldas al arco, recibiendo muchos pelotazos que salían desde el fondo y que buscaban su buen juego aéreo para que intente bajar o peinar pelotas de cabeza. Se fue de la cancha totalmente extenuado y en su lugar entró Juan Manuel García, sin tiempo para meterse de lleno en el partido, lo mismo que Nicolás Peñailillo, que jugó apenas un puñado de minutos y fueron los únicos jugadores que hizo ingresar Mosset desde el banco de suplentes.

Apelando al orden, generando seguridad y confianza y simplificando absolutamente todo, Mosset encontró rápidamente una receta para que el plato principal de Unión sea lo suficientemente apetecible para ganar los dos partidos que le tocó dirigir. No era tan complicado.

Gastón González apenas había jugado un par de partidos con el Vasco, que en la Copa Maradona lo ponía más, lo hacía arrancar desde muy atrás y se empecinaba en señalar que no era delantero. Mosset aprovechó su sacrificio y empeño para correrlas a todas y lo puso de volante por izquierda pero obligándolo y dándole libertades para que se meta en el área y aproveche ese "gen goleador". Metió un doblete que le dio tres puntos a Unión y una eficacia absoluta al técnico interino que ahora volverá a la reserva con la satisfacción del deber cumplido.

Munúa llega este sábado

Finalmente, Gustavo Munúa, el flamante entrenador de Unión y todo su cuerpo técnico (son cinco en total) arribarán este sábado a Santa Fe y serán presentados el domingo, en principio, al plantel profesional.

En un primer momento se habló de que la llegada de Munúa y dos de sus ayudantes (los que vienen desde Montevideo) iban a estar este viernes en Santa Fe para ver el partido junto a los integrantes de la secretaría técnica, pero al final se postergó el viaje para el sábado y llegarán en forma casi simultánea con los otros dos colaboradores (el profesor Martínez y Christian Berman) que vienen desde Europa.

4 triunfos

Consecutivos acumula Unión sobre Aldosivi de Mar del Plata en Primera. Además, lleva seis partidos sin perder ante el Tiburón.