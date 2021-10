https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 02.10.2021

En la Plaza de las Banderas Sigue la recolección de "chatarra" electrónica

El municipio local continúa con su campaña de recolección de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEEs). Este sábado 2 de octubre se llevaba a cabo desde temprano por la mañana una nueva edición en la Plaza de las Banderas, en la esquina de Iturraspe y Marcial Candioti, en jurisdicción del Distrito Este.

La recolección se realiza bajo la modalidad pick up, por lo que quienes concurran en auto entregarán los aparatos al personal municipal que estará apostado en los puestos, sin necesidad de bajarse del vehículo.

La Secretaría de Ambiente del municipio entregará a quienes se sumen a la campaña semillas y el calendario de huerta, como también chips producidos en Colastiné, en la planta de reducción de restos de poda municipal, que permite, por un lado, no llevar tantos residuos verdes al relleno sanitario y, por otro, no usar tantos camiones.

Desde el inicio de esta campaña se logró reunir más de 15 toneladas de material, el cual ya fue trasladado y procesado en la planta situada en el complejo ambiental.

Qué se puede entregar

Para sumarse a la campaña, se pueden llevar monitores, pantallas y aparatos con pantallas de superficie superior a los 100 cm2; pequeños electrodomésticos como planchas, secadores de cabello y pequeños ventiladores; aparatos de informática y de telecomunicaciones pequeños como computadoras, mouse, pantalla, teclado, impresoras, copiadoras y teléfonos celulares con dimensiones exteriores que no superen los 50 cm.

Para la recepción de los artefactos, es necesario que sean aparatos completos y no piezas sueltas o dañadas. No se consideran residuos por tratarse de elementos eléctricos y electrónicos en desuso, que no se utilizan pero están enteros.