https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 02.10.2021 - Última actualización - 15:43

15:40

El ex presidente Mauricio Macri recibió en Estados Unidos la noticia de su citación a indagatoria por presunto espionaje a los familiares de la tripulación del hundido submarino ARA San Juan y la prohibición de salir del país, y en su entorno consideraron "llamativa" la decisión del juez Martín Bava, a quien además le desconfían.

Se enteró de su citación en el exterior Macri consideró llamativa la convocatoria judicial y le apuntó al magistrado actuante El ex presidente Mauricio Macri recibió en Estados Unidos la noticia de su citación a indagatoria por presunto espionaje a los familiares de la tripulación del hundido submarino ARA San Juan y la prohibición de salir del país, y en su entorno consideraron "llamativa" la decisión del juez Martín Bava, a quien además le desconfían. El ex presidente Mauricio Macri recibió en Estados Unidos la noticia de su citación a indagatoria por presunto espionaje a los familiares de la tripulación del hundido submarino ARA San Juan y la prohibición de salir del país, y en su entorno consideraron "llamativa" la decisión del juez Martín Bava, a quien además le desconfían.

Macri estaba en Miami, luego de una semana en la que presentó su libro "Primer Tiempo" entre reuniones y entrevistas, cuando se enteró que lo habían citado a prestar declaración indagatoria dado que la notificación oficial no había llegado a su domicilio en Argentina, según indicaron a NA fuentes de su entorno.

Cerca del ex presidente consideraron "llamativo" que el juez haya establecido una prohibición para salir del país cuando el citado se encuentra en el exterior "hace 10 días" y señalaron además que Macri "no estaba presentado en la causa, solo estaban (Gustavo) Arribas y (Silvia) Majdalani", ex titulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

"No recibió la notificación y lo citan para dentro de 5 o 6 días, es raro", agregaron las fuentes consultadas en el entorno del referente del PRO, donde están convencidos de que la citación "responde a una utilización política para la campaña" y, por lo tanto, ponen en duda al juez Bava.

Una vez conocida la citación, el entorno de Macri así como su abogado, Pablo Lanusse, y algunos de los principales dirigentes de Juntos por el Cambio cuestionaron al magistrado, a quien le señalan, entre otras cosas, que está subrogando el Juzgado Federal de Dolores que dejó Alejo Ramos Padilla y que cuando concursó para acceder a ese cargo no pasó la prueba.

A través de Twitter, Lanusse indicó que "Mauricio Macri, respetuoso del funcionamiento de las instituciones, y convencido de su inocencia, habrá de presentarse oportunamente ante la Justicia, debiéndose resaltar la manifiesta incompetencia del juez Bava para intervenir en esta causa, como la carencia de fundamentación de su resolución".

El abogado consideró que eso "demuestra que esto es un atropello y una persecución más" en contra del ex presidente, al tiempo que afirmó: "En respeto al dolor de los familiares, y a la honra de los héroes que allí (en el ARA San Juan) fallecieron, no se tolerará la utilización del caso con fines electorales ni políticos".

En tanto, durante una conferencia de prensa de Juntos por el Cambio para presentar un Comité de Control Electoral, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, también salió en defensa del ex mandatario y cuestionó la citación.

"Hay una causa abierta contra los titulares de la AFI en la que Macri no estaba involucrado, con lo cual de no estar involucrado a tener una indagatoria es algo que no se puede entender", sostuvo Bullrich y agregó: "Es muy sorprendente que haya sido un proceso donde primero llaman al expresidente antes de las personas que están siendo investigadas".

Por su parte, el auditor Miguel Pichetto, ex compañero de fórmula de Macri, expresó: "La justicia nuevamente jugando a la política: en el medio de la campaña electoral, además de repartir subsidios y jubilaciones, citan a indagatoria a Mauricio Macri en Dolores. Un juzgado federal kirchnerista".

Perfil del juez

El juez federal Martín Bava, quien –como subrogante en el juzgado federal de Dolores- llamó a indagatoria al ex presidente Mauricio Macri por presunto espionaje ilegal a víctimas del hundimiento del ARA San Juan, es un ex combatiente de Malvinas que ejerce la magistratura desde 2009.

Bava era conscripto cuando estalló la guerra, en 1982, y combatió como integrante del Ejército.

Se recibió de abogado en la Facultad de Derecho de la UBA el 20 de marzo de 1991 y según el currículum que consta en los archivos del Consejo de la Magistratura tiene una larga trayectoria tanto en el plano privado cuanto en el Poder Judicial y en el ámbito académico.

Su figura fue cuestionada por haber obtenido en un examen para juez federal de Dolores (el que hoy ocupa como subrogante tras la salida de Alejo Ramos Padilla) un "dos" como calificación.

La información es parcialmente cierta, pero incompleta: Bava obtuvo 23 puntos sobre 100 posibles, pero el concurso fue declarado "desierto" porque no se alcanzó el mínimo de seis postulantes que alcanzaran el mínimo de 40 puntos.

El jurado evaluador estuvo integrado por los jueces Ángela Ledesma y Carlos Compaired, por la Asociación de Magistrados, y Héctor Mario Magariños y Silvia Pinto Varela por la UBA.

El concurso fue declarado desierto el 4 de septiembre de 2008.

Ese mismo año, Bava quedó ternado para juez federal de Azul, y fue designado para el cargo un año más tarde, el 31 de agosto de 2009.

Bava prevaleció en la terna sobre el ex juez subrogante y actual abogado privado Domingo Esteban Montanaro y Raúl José María Córdoba, hoy secretario en otro juzgado federal de Azul.

Bava afronta en la actualidad un pedido de juicio político planteado por abogados defensores de ex militares condenados por el tribunal oral federal de Mar del Plata por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.

Le imputan haber fallado contra ellos sin haber presenciado el debate oral, puesto que era el juez suplente y no asistió a todas las audiencias, pese a lo cual y ante una vacante sorpresiva, votó junto a sus colegas Roberto Atilio Falcone y Mario Alberto Portela.

Uno de sus denunciantes es el ex fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires Luis Cevasco, defensor junto con Fernando Soto del policía bonaerense Luis Chocobar, condenado por "homicidio cometido en exceso del cumplimiento del deber".

La denuncia ingresó este año y es tramitada por el consejero juez Alberto Lugones.

Bava fue cuestionado por su intervención como subrogante en un juzgado de Mar del Plata en una investigación sobre supuestas violaciones a los derechos humanos atribuidas al juez local Pedro Federico Hooft, quien finalmente terminó desvinculado de la imputación.

Desde que desembarcó en Dolores le imprimió celeridad a la Causa D'Alessio, que había sido instruida durante casi dos años por su antecesor Ramos Padilla.

Entre las medidas relevantes que tomó, dictó el procesamiento del periodista Daniel Santoro y dispuso los pasos previos a la elevación parcial a juicio oral del expediente.

"Republicanos de Morondanga", dice Cristina

La vicepresidenta Cristina Kirchner cuestionó la "mayoría automática" del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en la Legislatura y advirtió que el proyecto aprobado para ampliar la competencia de la Justicia local es "inconstitucional" y busca "la impunidad de Mauricio Macri".

"¿Ves para qué quieren Macri, Larreta y Vidal más legisladores?: además de sacarte la indemnización por despido quieren garantizar la impunidad de Mauricio Macri. La legisladora @lucampora lo explica clarito. 3 minutos 24 segundos imperdibles", afirmó la titular del Senado.

En su cuenta de la red social Twitter, la ex mandataria nacional publicó un video de la exposición en la Legislatura de Lucía Cámpora, integrante del bloque de Frente de Todos.

"¿Qué esa ley es inconstitucional? ¡Y, sí! Y además, escandalosa. Pero ya la aprobaron con su mayoría automática en la legislatura de CABA. ¡Y ojo! Porque estos republicanos de morondanga están a un solo legislador de poder modificar la Constitución", enfatizó Cristina Kirchner.

La ex jefa de Estado se refirió a la propuesta que el jueves aprobó la Legislatura porteña, donde Juntos por el Cambio tiene mayoría, para que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño pueda revisar causas de juzgados nacionales que tengan sede en la Capital Federal.

El proyecto impulsado por la legisladora de Vamos Juntos María Luisa González Estevarena resultó avalado con 38 votos a favor y 20 en contra.

El Frente de Todos denunció que la iniciativa fue creada "a medida" del ex presidente Mauricio Macri para favorecerlo en la causa del Correo Argentino.

Además de Vamos Juntos, apoyaron la iniciativa los bloques UCR- Evolución, Partido Socialista y GEN; mientras que optaron por el rechazo el Frente de Todos, Frente de Izquierda y de los Trabajadores, y Autodeterminación y Libertad.

La medida, además de permitir al TSJ atender apelaciones de fallos dictados por jueces nacionales, autoriza que las audiencias administrativas y judiciales puedan realizarse con una modalidad mixta: presencial y virtual.