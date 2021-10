Linea Directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Barrios Roma y Parque Garay

PEDRO CHEREP

"Me dirijo a El Litoral para informarles, después de haber participado en el vecinalismo durante más de dos décadas, que barrio Roma comienza en calle Mendoza y finaliza en Vera, vereda sur. Desde ahí comienza barrio Parque Garay, terminando éste en bulevar Pellegrini vereda sur. Por tal motivo, considero que los hechos delictivos deben tener correctamente ubicados los lugares de los respectivos hechos. Muy agradecido por el espacio".

Política vs espiritualidad

ANTIGUO LECTOR

"Estoy totalmente sorprendido, desconcertado, anonadado, porque la mayoría de los pastores e Iglesias Evangélicas han decidido hacer política, diciéndoles a sus feligreses a quién votar y a quién no. Me parece una transgresión sutil, velada, encubierta, que responde a intereses humanos y no a los intereses divinos. Dios es tan grande que no se va a poner a apoyar o a beneficiar a tal o cual partido político en la Argentina, ni en el mundo. Los pastores o sacerdotes que instiguen desde un púlpito o fuera de él para votar al candidato que él y sus intereses ocultos determinen, es una gran falta de ética, de lógica y una verdadera transgresión espiritual. Dios no necesita de pastores y sacerdotes para hacer ganar a un candidato. Si fuese así, peligrosamente lo bajaríamos al nivel terrenal para usarlo y eso sí que es verdaderamente peligroso. Porque se confunde a la gente, porque se la utiliza. Jesús no mezcló la política con sus enseñanzas. Quien utilice su condición de ministros de Dios para hacer política es un sacrilegio. Ninguno de los discípulos siguieron o dijeron que había que combatir al César. A veces, los ministros de Dios suelen ser más terrenales de lo que parecen...".

Nuevo contrato de personal doméstico

UNA LECTORA

"Esto es una consulta, referente al contrato de personal doméstico. Para registrarlas deben cumplirse 12 horas. Dígase que como el mes tiene más 28 días, se calculan 4,5 semanas, 12 horas por semana digo. A $ 200 por día resulta, redondeando, $ 11.000 por mes. Más cargas sociales, Afip, jubilación, seguro, ART, según me dijeron es el 121 %, dígase $ 13.000 más. Total $ 24.000. Agregando el aguinaldo prorrateado, $ 1.000 más. $ 25.000 por mes se necesitaría como mínimo para tener una empleada doméstica. Ahora, de no contratarla, hará juicio. Pregunto: ¿qué jubilado puede contratar esto? Porque se necesita por lo menos $ 60.000 de bolsillo. El jubilado, que es quien más necesita este servicio, tiene remedios, luz, gas, teléfono, etc. Como yo no soy contadora, si alguien de El Litoral o de Línea Directa me podrían verificar esto, sinceramente se lo agradecería, porque es mucha la gente que tiene interés en saber cómo es esto, por lo menos que me ha llamado a mi casa, por teléfono".

Contaminación auditiva

ROBERTO

"El domingo a la mañana, con mi esposa decidimos ir a caminar a la costanera. Era una mañana apacible y hermosa. La naturaleza es impagable para un caminante, que lo hace para mantener su salud. Pero de pronto, un ruido ensordecedor partía de un descerebrado que manejaba una moto, con su escape libre. No solo termino en su pasada, sino que pasó reiteradas veces, ya que iba y venía por la larga avenida de la costanera. ¿Eso no es contaminación ambiental, auditiva? ¿Eso está permitido? ¿Qué hacen la Policía, la Municipalidad, los concejales? ¿No se enteran de esas cosas que pasan en la costanera? ¿La costanera es tierra de nadie? ¿Por qué no le sacan la moto a un energúmeno? ¿Por qué no hay multas bien aplicadas al respecto? ¡¡Qué mal que estamos!! No solo por la existencia de ese tipo de personajes, que buscan llamar la atención de todo el mundo..., pobrecito, debido a su insanía mental, sino por los que pueden, deben y están obligados a hacer algo, en pos de la salud de los habitantes de Santa Fe y que no hacen nada. Al que le quepa el sayo, que se lo ponga de una buena vez".

Funcionarios idóneos y capaces

UN PERONISTA DE LEY

"Como hombre del Movimiento Obrero, que he trabajado por muchos años en la defensa de los derechos de los trabajadores, quiero dar mi apreciación de la actual conducción del gobierno provincial. No me caben dudas de que el gobernador de la provincia está trabajando para hacer lo mejor posible. Pero en lo que respecta al manejo de la cartera laboral, del Ministerio de Trabajo, creo imprescindible estimado señor gobernador, que debe poner una persona de experiencia, alguien que sea del Movimiento Obrero. No digo que el actual funcionario que lo conduce no sea buena persona. Pero no se maneja un ministerio con buenas personas, sino con gente idónea y capaz. Sobre todo que conozcan de la problemática laboral en terreno. Se necesita a alguien que haya caminado la provincia y sobre todo que conozca profundamente los problemas laborales de todos los sectores. A veces los abogados tienen buenas intenciones, pero no alcanza con eso: en el tema laboral se necesita personas avezadas y no un técnico de escritorio".