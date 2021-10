https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 03.10.2021 - Última actualización - 10:32

10:30

Redes sociales

Khabane Lame, el hombre más popular en TikTok sin decir una palabra

Su silencio lo dice todo. "Se me ocurrió la idea porque estaba viendo estos videos circulando y me gustó la idea de darle algo de simplicidad", dijo Lame en una entrevista reciente. "El tipo de gesto vino por casualidad, pero el silencio no. Pensé en una manera de llegar a la mayor cantidad de gente posible. Y la mejor manera era no hablar".

Crédito: Captura de pantalla



Crédito: Captura de pantalla

El Litoral en en

Redes sociales Khabane Lame, el hombre más popular en TikTok sin decir una palabra Su silencio lo dice todo. "Se me ocurrió la idea porque estaba viendo estos videos circulando y me gustó la idea de darle algo de simplicidad", dijo Lame en una entrevista reciente. "El tipo de gesto vino por casualidad, pero el silencio no. Pensé en una manera de llegar a la mayor cantidad de gente posible. Y la mejor manera era no hablar". Su silencio lo dice todo. "Se me ocurrió la idea porque estaba viendo estos videos circulando y me gustó la idea de darle algo de simplicidad", dijo Lame en una entrevista reciente. "El tipo de gesto vino por casualidad, pero el silencio no. Pensé en una manera de llegar a la mayor cantidad de gente posible. Y la mejor manera era no hablar".

Cuando Italia entró por primera vez en cuarentena por coronavirus en 2020, Khabane Lame acababa de perder su trabajo en una fábrica cerca de la ciudad de Turín. Pasó sus días encerrado en la casa de sus padres en Chivasso con sus tres hermanos, buscando otros trabajos. Un día, descargó TikTok y comenzó a jugar con el app en su habitación publicando videos de sí mismo bajo el nombre de Khaby Lame. Y poco a poco, nació una carrera sorprendente. @khaby.lame Life is easy, we make it hard.🤷🏾‍♂️🤲🏾What do you think? Give me your opinion guys❤️#learnfromkhaby #imparacontiktok #stitch ♬ suono originale - Khabane lame Al principio, como muchos TikTokers, creó clips de sí mismo bailando, viendo videojuegos o haciendo acrobacias cómicas. Luego, a principios de este año, comenzó a burlarse de los videos de hacks de vida que inundan las plataformas de redes sociales —reaccionando a ellos con un encogimiento de hombros sin palabras o una mirada de exasperación— y tocó una fibra. Ahora Lame (prounouced Lah-MAY) es el hombre más popular en TikTok, con 114 millones de seguidores. La única otra persona delante de él es la bailarina Charli D'Amelio, una adolescente de California que publica videos divertidos, a menudo con su hermana mayor Dixie. Y Lame, de 21 años, lo hace todo sin decir una palabra. En TikTok, su silencio lo dice todo. "Se me ocurrió la idea porque estaba viendo estos videos circulando y me gustó la idea de darle algo de simplicidad", dijo Lame en una entrevista reciente. "El tipo de gesto vino por casualidad, pero el silencio no. Pensé en una manera de llegar a la mayor cantidad de gente posible. Y la mejor manera era no hablar". Sus videos tienen un estilo singular Lame es un senegalés esbelto, de extremidades largas y rostro expresivo. En la mayoría de sus clips, satiriza videos de personas que realizan trucos demasiado complicados respondiendo con una forma simplificada y más lógica de hacer la misma tarea. #imparacontiktok #stitch ♬ suono originale - Khabane lame @khaby.lame Could be the new Khaby ?🤣🤣 👩🏿‍🦱 🤲🏾 Potrebbe essere il nuovo Khaby? #learnfromkhaby En un video, Lame pela un plátano con las manos en respuesta a un video de alguien cortando con cuidado un plátano con un cuchillo. En otro, reacciona a un video de una mujer pelando ruidosamente un pepino con los dientes usando un pelador de verduras para realizar la misma tarea. Sus reacciones personifican el término "sacudir la cabeza", o SMH en la abreviatura de Internet que se refiere a realizar una expresión de desaprobación. Después de su enfoque de sentido común para una tarea, Lame extiende los brazos con las palmas hacia arriba, como diciendo duh. A veces pone los ojos en blanco o niega con la cabeza. Estas reacciones silenciosas, pero expresivas lo han convertido en uno de los creadores digitales más reconocidos en las redes sociales. "Tal vez porque mis expresiones faciales son divertidas y hacen reír a la gente, esta simplicidad hace reír a la gente y me encanta", dijo Lame. Un especialista en marketing dice que la popularidad de los videos de Lame muestra cómo la comunicación no verbal puede trascender las barreras del idioma y establecer conexiones entre culturas. "No es necesario hablar para ser visto o entendido", dijo Christina Ferraz, fundadora de la agencia de marketing Thirty6five, con sede en Houston. "Su exasperación es identificable y los sentimientos son universales". Envía un mensaje de que la vida no tiene por qué ser complicada El humor inexpresivo de Lame ha atraído a fanáticos de todo el mundo, que regularmente le envían videos de personas que realizan tareas simples de maneras complicadas. "Saben que soy yo quien resuelve los problemas, así que me etiquetan o me mencionan y me dicen, 'Khaby es tu turno, resuelve este problema porque te necesitamos'", comentó. Sus expresiones faciales estoicas también lo han convertido en una estrella de memes, con su rostro publicado en videos de reacción en las redes sociales. A diferencia de otras estrellas de las redes sociales, los videos de Lame no se reproducen en exceso. Aparecen orgánicos y usan acciones e imágenes simples para transmitir humor, lo que aumenta su autenticidad y refuerza su punto de hacer la vida menos complicada, dijo Ferraz. @khaby.lame #foryoupage #comic ♬ suono originale - Khabane lame Ella también cree que su contenido resuena en la gente porque saltó a la fama durante una época en la que el mundo estaba bloqueado por la cuarentena. "La gente buscaba en las redes sociales tanto el escapismo como la conexión", afirmó Ferraz. "La falta de comunicación verbal permite que la audiencia se concentre solo en sus acciones, y no se puede aplicar ningún otro significado que no sea lo que está haciendo o expresando literalmente". Para ella, los videos de Lame revelan "con qué frecuencia hacemos la vida más difícil o complicada de lo necesario. Creo que la mayoría de la gente prefiere simplificar las cosas". Lame es uno de los creadores de contenido de más rápido crecimiento en TikTok. Obtiene un promedio de casi 200.000 seguidores al día y está en camino de eclipsar a la estrella más popular de la plataforma, según Social Blade, que rastrea el análisis de redes sociales. Pero Lame dijo que no es por eso que comenzó a publicar videos. "No me importa si soy el primero, el segundo o el cuarto más popular en TikTok. Comencé a hacer videos porque quería hacer reír a la gente en ese período de cuarentena", aseguró. "Y sigo haciendo videos con los mismos ideales. Estoy feliz por mis logros, pero esas no son mis cosas principales". Su popularidad le ha abierto puertas internacionales Al igual que su popularidad, los antecedentes de Lame trascienden diferentes continentes. Nació en Senegal y se mudó a Italia con sus padres cuando tenía un año. Pasó la mayor parte de su vida en viviendas públicas, lo que él atribuye a protegerlo del racismo y exponerlo al mundo más allá de Italia. "Allí éramos personas de todas las etnias, así que nos protegeríamos mucho entre nosotros. Nunca hubo un problema de racismo", dijo. Si bien aún no es ciudadano italiano, habla italiano con fluidez y dijo que considera que el país es su hogar. Solicitó la ciudadanía y mientras espera el proceso, dijo que le ha sido difícil viajar a eventos en Estados Unidos y otros países con su pasaporte senegalés. Pero la imposibilidad de viajar no ha afectado su fama. Su popularidad —que también tiene 47 millones de seguidores en Instagram— le ha abierto las puertas a asociaciones con empresas internacionales, como Netflix, la empresa de comida italiana Barilla y la plataforma india de deportes de fantasía Dream11. Lame tiene varios otras colaboraciones en proceso que aún no puede revelar, indicó. "Empecé a hacer videos porque quería hacer reír a la gente". Lame se negó a decir cuánto dinero gana con las colaboraciones, aunque las mayores estrellas de las redes sociales pueden ganar millones de dólares al año con su contenido. Dijo que su mayor compra desde que se hizo famoso es un iPhone 12 con el fin de grabar mejores videos. "No estoy comprando nada loco", indicó. Pero su vida está muy lejos de lo que era —hace solo 18 meses— cuando era un joven desempleado que vivía con sus padres. Dice que su madre y su padre están orgullosos de su éxito. "Fue inesperado (para ellos) como para el resto del mundo. Así que entraron en razón (de que yo era famoso) bastante tarde. Y yo también. No te das cuenta de lo que te está pasando", comentó." No tenían una idea fija de lo que querían que me convirtiera cuando era niño; lo importante es que fuera feliz y tuviera un buen trabajo". Lame ahora vive con su agente en Milán. Sus publicaciones reciben el visto bueno de las celebridades, incluido su ídolo, el actor Will Smith. Y a medida que más estrellas de TikTok firman acuerdos con compañías cinematográficas, Lame espera lograr un sueño de la infancia y trabajar con Smith en un proyecto. Mientras tanto, continuará destruyendo ridículos hacks de vida, con su silencio inexpresivo.

El Litoral en en

Temas: