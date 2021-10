https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Escocia

Isabel II y Carlos de Gales se mostraron juntos en un acto público

La reina y el heredero al trono británico plantaron un árbol, para generar conciencia ambiental. En una escuela cerca de la finca de Balmoral han promovido el proyecto 'Plant a Tree for the Jubilee'. En 2022, Isabel II celebra 70 años de reinado.

Crédito: Getty



Crédito: Getty

En 2022, la reina Isabel celebrará su Jubileo de platino, por los 70 años desde que llegó al trono. Si bien es inevitable que tengan lugar algunos actos de gala -tal vez envíe mensajes con joyas espectaculares- una de sus iniciativas más destacadas es mucho más terrenal. En mayo, la reina se sumó al príncipe Carlos para anunciar un programa llamado Plant a Tree for the Jubilee, instando a las personas de todo el Reino Unido a homenajear a los Windsor mejorando el medio ambiente. El viernes, la reina y Carlos hicieron su primer compromiso en persona para promover el programa en una escuela primaria cerca de la finca Balmoral de la familia, en Escocia. Con un impermeable y un pañuelo de seda con estampado de hojas en el pelo, la reina se unió a su hijo para asistir a una sesión de la escuela forestal en el campo de cricket del colegio de Primaria Crathie. Después, madre e hijo cavaron un hoyo para plantar una nueva haya, y la monarca de 95 años realmente hizo todo lo posible durante el proceso. Según Hello, algunos estudiantes le entregaron a la reina una tarjeta, lo que calificó de "muy amable", y Carlos bromeó sobre el futuro del árbol. "Esperemos que sobreviva", confió. View this post on Instagram Una publicación compartida de The Royal Family (@theroyalfamily) La revista añadió que la escuela tiene la tradición de presentarle a la reina una tarjeta al final de cada verano que pasa en Balmoral. “Fue una ocasión maravillosa para nosotros”, dijo Lilian Field, la directora de la escuela. “Esta es la primera vez que se lo damos en persona". El proyecto de plantación de árboles de Jubileo es solo una de las iniciativas iniciadas bajo Queen's Green Canopy, una organización que también está realizando una variedad de proyectos para crear conciencia sobre los bosques antiguos del Reino Unido. Carlos es el patrocinador del proyecto y su junta está compuesta por expertos forestales y ambientales. La organización alienta a las personas a comenzar a plantar sus árboles entre octubre y marzo, y ha proporcionado una guía paso a paso en su web. El príncipe Carlos comenzó su semana en Londres, y el martes asistió al estreno de la nueva película de James Bond No Time To Die, acompañado del príncipe Guillermo, Kate Middleton y Camilla, duquesa de Cornualles. Después de la plantación de árboles del viernes, pasó la tarde inaugurando un centro de visitantes de Johnnie Walker en Edimburgo. También conoció a estudiantes que participaban en un curso de barman. Diseñaron un cóctel personal para Carlos, al que llamaron 'Duque de Rothesay', por el título que asume cuando está en Escocia.

