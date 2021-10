https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Inflación López Murphy propuso emitir billetes de $ 10.000 y $ 20.000

El candidato a diputado Ricardo López Murphy estuvo invitado en la noche del sábado al programa La Noche de Mirtha. Allí señaló la necesidad de que se comiencen a emitir billetes de $ 10.000 y $ 20.000. Según el economista esto sería una buena estrategia que permitiría un gran ahorro en los costos de emisión.

El exministro de Economía de Fernando de la Rúa consideró que Argentina requiere de un cambio importante en económica y hasta calificó de "burrada" la política que lleva adelante el Banco Central al mantener billetes de baja denominación. “Si emitiéramos billetes de 10 mil y de 20 mil, tendríamos ventajas, primero nos ahorraríamos costo de emisión. Eso más o menos son 400 millones de dólares”, indicó.

Foto: Captura de pantalla

Como parte de sus argumentos, López Murphy sumó: "No romperíamos los cajeros automáticos como los rompemos hoy. No sé si ustedes vieron, la gente va y saca una pila. Ninguna de esas cosas tiene conflicto que no sea con los mafiosos”.

Sobre el gasto que implica la impresión de billetes de bajo valor, el economista apuntó que el Banco Central no estaría realizando su trabajo de forma estratégica y aseveró que la emisión monetaria se lleva adelante "a lo loco". Es que, según consideró, el peso argentino ha perdido en los últimos 50 años "13 ceros" y agregó una preocupante predicción: “Probablemente le quitemos próximamente 3 ceros más. Cada cero es 1000% de devaluación”.

El candidato al Congreso subrayó en la importancia que tiene la emisión monetaria dentro del entramado económico al asegurar que es la "razón central de la inflación", esto lo motivó a señalar que “la emisión es imprimir papel pintado que, lo que hace por sobreabundancia, es bajar el papel de la monedad o subir el precio de los bienes”, indicó.