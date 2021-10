https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Presunto femicidio

Un ex policía mató a una mujer de 52 años de un balazo en Corrientes

La víctima fue hallada sin vida en su domicilio. Fuentes extraoficiales indicaron que el hombre sería la ex pareja de la fallecida.



Crédito: Captura de pantalla

Un ex oficial de la Policía asesinó a una mujer de 52 años de un balazo ayer por la noche en la ciudad de Corrientes. Fuentes extraoficiales indicaron que el sujeto sería la ex pareja de la fallecida. El hecho se registró el sábado por la noche. La mujer fue hallada sin vida cerca de las 22 horas en su domicilio, ubicado en el barrio Pirayuí de esa localidad. Los efectivos policiales de la Comisaría Vigésima Urbana iniciaron actuaciones investigativas. Luego de diversos trabajos investigativos procedieron a la aprehensión de un hombre, supuestamente vinculado al hecho. El cuerpo de la víctima, una mujer identificada con el apellido Rojas de 52 años, presentaba lesiones compatibles con las producidas por proyectil de arma de fuego. Posteriormente fue trasladado a la morgue judicial a fin de ser sometido a la autopsia médico-legal correspondiente. Se halla aprehendido un hombre de 55 años, de apellido Maciel, quien supuestamente sería la pareja de la víctima y sobre el cual pesaba una denuncia por violencia de género y una restricción de acercamiento a no menos de 500 metros. Al respecto, en el lugar se realizaron las diligencias correspondientes y en la mencionada comisaría se prosiguen con las diligencias del caso.

