Cristian U perdió a su padre y arremetió contra el sistema de salud: "Tardaron más de media hora y por eso el ya no está"

El DJ mostró en un video cómo tuvo que trasladar a su familiar en su propio auto al Sanatorio Argerich, sin recibir ayuda del personal médico: “el poco personal que había no hacía nada, solo nos dieron una camilla”.

Cristian Urrizaga, más conocido como Cristian U perdió a su padre este domingo y la larga espera de la ambulancia lo llevó a expresarse en las redes contra las malas condiciones del sistema de salud.

El ex Gran Hermano subió un duro video en el que se lo ve llegar desesperado al hospital y bajar a su papá del auto. Junto, relató: “No solo perdí lo más importante de mi vida, a mi papá, sino que sentí la peor mierda que sienten los argentinos, el manoseo, la mentira y por sobre todas las cosas como se cagan en la vida y nos mienten a través de los medios de comunicación”.

“Anoche a la 01:30 am, mi viejito empezó a convulsionar, su pareja llamó al 911 y al 107 (SAME) e inmediatamente me llamó a mi, tardé en llegar 10 minutos, ya estaba la policía y la misma también llamaba al SAME. Desde el primer llamado al SAME, hasta que tome la decisión de cargármelo en brazos pasaron 20 minutos, hasta que baje, lo puse en el auto y lo llevé al Sanatorio (Argerich) paso media hora, y cuando estaba llegando recién salía la ambulancia”, señaló.

Y continuó: “Llegamos a los gritos con mi hermano y el poco personal que había no hacía nada, solo nos dieron una camilla, lo tuvimos que bajar nosotros y entrarlo al Sanatorio, en la puerta había 3 ambulancias paradas y médicos al lado de ellas, sentí ganas de querer matar a todo el mundo, luego de eso sale un médico y me dice: ‘Le pusimos los electro y casi lo recuperamos, pero se fue, lo siento mucho’”.

El ex Gran Hermano cerró: “Después de todo esto solo me queda la imagen de los representantes de la salud y al titular de las ambulancias haciendo campañas políticas, mostrando la tecnología de los móviles, los nuevos helicópteros y las bajadas de ellos en las avenidas, es todo una mentira, es todo prensa para seguir al frente de sus cargos, porque la casa de mi papá está a 5 cuadras del hospital Argerich y tardaron más de media hora y por eso el ya no está, se fue, partió un tipo laburante con toda la moral del planeta. La política está matando a nuestros abuelos, padres e hijos... reaccionemos!”.