https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 04.10.2021 - Última actualización - 4:33

4:32

Desde el Ministerio de Economía Sostienen que el sistema tributario es sustentable fiscalmente

El sistema tributario es más "progresivo y sustentable fiscalmente" y se trabaja "revisando todo lo que hay para mejorarlo", indicaron fuentes del Ministerio de Economía.

"Estamos revisando todo el sistema de retenciones, donde había muchas cosas desacomodadas y las ordenamos en función de lo que nos permiten los números fiscales", señalaron.

Los voceros negaron que recientes medidas tributarias como la eliminación de retenciones en servicios, industria automotriz y agroindustria, se hayan adoptaron como consecuencia de la pérdida de las elecciones primarias.

"No queremos entrar en apreciaciones políticas pero son proyectos que se estuvieron trabajando desde antes de los comicios, algunos, como la ley de agroindustria, tuvieron un año de discusiones, no son proyectos improvisados, y si hubo demora en la implementación se utilizó para mejorarlos", expresaron.

Señalaron que el sistema tributario "incluso es más progresivo que el que existía en el 2015" y que "se resolvieron los graves problemas que nos dejó la reforma tributaria del 2017" del anterior gobierno.

Explicaron que recibieron la una situación tributaria "muy mala por esa reforma, que bajo impuestos para que la economía creciera, pero eso no sucedió, y había quedado un esquema que no era sustentable fiscalmente en el largo plazo".

Indicaron que esos problemas se solucionaron con la ley de emergencia social, la eliminación de retenciones a los servicios, y los proyectos de ley de agroindustria, los cambios en ganancias, la nueva ley de hidrocarburos y la reducción de derechos de exportación al complejo automotriz.

"Esos problemas fueron solucionándose de acuerdo con lo que nos permiten los números fiscales y el resto de las cuestiones las estamos revisando, pero por ahora no podemos anunciar nada", indicaron.

Señalaron que el área de Ingresos Tributarios trabajó para "ir armando un sistema fiscalmente más sustentable, y aportar incentivos a los sectores exportadores, para que tengan un fuerte dinamismo productivo y creen empleo".

Las fuentes enfatizaron que es necesario exportar más para generar divisas y que la economía crezca, y estas son políticas centrales, porque no vamos a resolver la pobreza si no logramos que haya inversiones en bienes transables en el sector privado, que no las puede hacer el Estado".

Explicaron que la eliminación de retenciones se hizo sobre un concepto incremental, como la de hidrocarburos líquidos, la agroindustria o la automotriz.

"Esas medidas están pensadas para promover inversiones adicionales y por supuesto que el costo fiscal no es menor, pero se va a recuperar, porque con las inversiones se van a generar más recursos", explicaron.