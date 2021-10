https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El decreto no autoriza pistas bailables en salones

Organizadores de eventos piden que se pueda bailar en espacios cerrados

Observan que desde el gobierno provincial se está creando una "competencia desleal" entre los que cuentan con patios al aire libre y los que no. "Queremos trabajar normalmente como corresponde, ya es hora", remarcaron los trabajadores del sector que se acercaron al Ministerio de Salud a hablar con funcionarios.

"Sólo nos habilitan si tenemos patio y prácticamente ningún salón lo tiene", apuntó Andrés Gavilán, representante de la Agrupación de Salones de Eventos y Fiestas de Santa Fe. Crédito: Flavio Raina

La adhesión del gobierno santafesino al DNU N° 678/21 del Poder Ejecutivo Nacional establece que las discotecas y locales bailables, salones de fiestas para bailes o eventos, deben respetar diversas condiciones para funcionar, pero con ciertas restricciones que se mantienen. "Estamos preocupados porque la situación empeora cada día más, y las medidas no son nada buenas para nosotros. Se habilitaron los salones de eventos que tienen espacios abiertos y en Santa Fe son muy pocos los que tienen lugares al aire libre", lamentó Juan Carlos Chemes, en rueda de prensa que brindaron los referentes del rubro en la puerta de acceso al Ministerio de Salud, adonde se acercaron para poder ser recibidos por la ministra Sonia Martorano u otro funcionario de la cartera sanitaria provincial. "No es verdad que los salones de eventos están habilitados. Los salones de fiesta se van a habilitar cuando nos habiliten el baile, no hay otra forma de hacer una fiesta sin bailar", cuestionó Chemes y agregó: "Queremos trabajar normalmente como corresponde, ya es hora. Nuestra situación es desesperante y no sabemos qué más decirles a nuestros clientes. El mismo gobierno está creando una competencia desleal entre nosotros". Tenés que leer Por qué los asesores en Salud recomiendan no apresurarse con las aperturas en Santa Fe Situación sanitaria que acompaña Los trabajadores del sector observan que la situación sanitaria es "muy buena" por lo que no comprenden las restricciones que se mantienen sobre su rubro. "Al día de hoy somos los únicos que no retomamos la actividad; es insólita la decisión de la ministra de Salud. Ya lo estamos tomando como una persecución clara al rubro", remarcaron en una misiva que compartieron para reclamar frente a esta situación. Ante esta traba para funcionar, El Litoral consultó a Matías Schmüth, secretario de Producción y Desarrollo Económico municipal, quien indicó: "El inconveniente que están teniendo es que muchos no tienen espacio al aire libre, por lo que están quedando afuera de esta habilitación. Acompañamos el pedido de los salones de fiestas hacia el ministerio de Salud para que se revalúen estas cuestiones". Andrés Gavilán, representante de la Agrupación de Salones de Eventos y Fiestas de Santa Fe, también se refirió a esta problemática que no los deja funcionar con cierta normalidad: "Hay salones que no pueden tener un patio donde pasar música porque algunos se ubican en barrios de la ciudad, los vecinos van a denunciar ruidos molestos y se entiende porque tienen derecho a descansar". Al mismo tiempo, Gavilán recordó la prueba piloto que se hizo en Rosario y que fue cuestionada, "era una forma ridícula bailar alrededor de las mesas, y ahora ni siquiera eso quedó habilitado. Sólo nos habilitan si tenemos patio y prácticamente ningún salón lo tiene", apuntó. Ahora lo que esperan los organizadores de fiestas y eventos es que el Estado Provincial decrete la apertura "total e inmediata de los eventos sociales, con baile y con los protocolos respectivos". Tenés que leer Nación confirmó el regreso del público a las canchas pero exige al menos una dosis de vacuna Detalles de las habilitaciones El gobierno de Santa Fe estableció que el funcionamiento de discotecas y locales bailables, salones de fiestas para bailes o similares, deben respetar las siguientes condiciones: a) Contar con habilitación de las autoridades locales, las que determinarán los espacios al aire libre autorizados y el aforo permitido para los mismos; lo que deberá estar informado debidamente en el ingreso. b) Cumplimentando la regla general de no excedencia de ocupación máxima del 70% del espacio habilitado al aire libre. c) Solo los días viernes, sábados y vísperas de feriado. d) En el horario de 20 a 3 horas del día siguiente. e) Permitiendo el ingreso solo de personas que cuenten con al menos una dosis de vacuna, aplicada con una antelación mínima de 14 días corridos. -Los salones de eventos o similares, cuando realicen reuniones que involucren actividad bailable, deberán ajustarse a las previsiones del presente Artículo. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

