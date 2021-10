https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 04.10.2021 - Última actualización - 11:20

11:17

Entretenimiento

Celeste fue la tercera eliminada de Bake Off Argentina

La pastelera no pudo cumplir los requisitos de la “torta de terror” y se emocionó al despedirse del reality. "Acá me di cuenta de que me encanta cocinar", expresó.

Crédito: Imagen ilustrativa



Crédito: Imagen ilustrativa

El Litoral en en

Entretenimiento Celeste fue la tercera eliminada de Bake Off Argentina La pastelera no pudo cumplir los requisitos de la “torta de terror” y se emocionó al despedirse del reality. "Acá me di cuenta de que me encanta cocinar", expresó.

Este domingo, Bake Off Argentina, el gran pastelero despidió a Celeste (34), en una noche bastante pareja para todos los participantes. En el inicio, el jurado desafió a los participantes a cocinar la mejor “torta de terror”, en referencia a que octubre es el mes de Halloween, y de las devoluciones de Dolli Irigoyen, Damián Betular y Pamela Villar surgieron los tres candidatos. En una primera instancia, Paula Chaves llamó al frente a Ximena, Celeste y a Gianlucca, cuyas tortas resultaron ser las más flojas de entre todos los participantes. Sin embargo, a los pocos segundos, la conductora le señaló a la marplatense que podía volver a su estación de trabajo. Finalmente, Paula reveló que la elegida para dejar la carpa de Bake Off era Celeste, que durante la prueba se mostró muy melancólica ante Damián Betular por el poco tiempo que venía pasando con su esposo y su hijo por las grabaciones. “La verdad es que estoy contenta, más allá de que soy re llorona y creo que se dieron cuenta, me emociona mucho haber pasado por acá porque desde el momento del casting me di cuenta de que es esto”, dijo la licenciada en turismo. “Le decía a mi marido que siempre admiré a las personas que desde chicos tienen muy en claro qué es lo que querían hacer y qué es lo que los apasionaba. Y yo siempre fui probando, yendo y viniendo, sin encontrar qué es lo que me apasionara de verdad. Y me di cuenta de que me encanta haber tenido la oportunidad de cocinar todos los días. Es espectacular esta experiencia”, concluyó, entre lágrimas, Celeste.

El Litoral en en

Temas: