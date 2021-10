Docentes votan, mientras salud y estatales esperan su propuesta

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Maestros del sector público y privado opinan hasta el miércoles sobre la aceptación o rechazo de la oferta del 17% adicional de aumento escalonado que ofreció el gobierno. Esta tarde es el turno de la negociación para los gremios estatales, y mañana, del sector salud.

Redacción de El Litoral

Mientras los docentes analizan y votan en sus respectivas asambleas departamentales la oferta de mejora salarial que recibieron el viernes al mediodía en el ámbito paritario, el gobierno espera para la tarde de este lunes a los gremios estatales. Según pudo saber El Litoral, en la reunión prevista para las 17:30 horas, los funcionarios de los Ministerios de Gestión y Trabajo replicarán a los dirigentes la misma oferta que formularon a los maestros. Ello implica un aumento adicional del 17% que se pagará de manera escalonada; 10% en octubre, 5 en diciembre y el 2% restante, en enero. Si se suma este incremento adicional al acordado a principios de 2021, el año cerrará con una política salarial del 52% de incremento.

La recomposición que ahora ofrece el gobierno venía siendo reclamada por los gremios desde mediados de año, con el fundamento de que la mejora concedida a principios de año ya prácticamente quedaba absorbida – por no decir, superada- por la inflación. El aumento inicial acordado en la paritaria de marzo había sido del 36%, mientras que la inflación que se proyecta para fin del corriente ejercicio estaría por encima del 50%.

Deliberación

Si bien los principales referentes sindicales no hicieron declaraciones públicas para evaluar la oferta recibida el viernes, fuentes de los gremios consultadas por este diario tuvieron una valoración positiva de lo ofrecido. Aún así, todos prefirieron ser cautos y aguardar la generación de las mociones y el resultado de las discusiones departamentales. En el caso de AMSAFE, la asamblea provincial que decidirá la aceptación o rechazo de la oferta se realizará el miércoles por la tarde de manera virtual. Ese mismo día pero por la mañana, tendrá su congreso provincial el SADOP donde discutirá y resolverá al respecto.

El ministerio de Trabajo, en tanto, convocó también a paritarias para este martes a los gremios del sector salud. Se descuenta que la oferta sería idéntica a la planteada a los demás sectores.

Aumento y más

Al momento de anunciar la oferta a docentes, el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, explicó que la propuesta también incluye comenzar a llevar a la práctica un esquema de "blanqueo" de las sumas que se venían pagando como no remunerativas y no bonificables. "Eso se dará desde febrero y no irá en detrimento de los haberes de los trabajadores; el costo del blanqueo será asumido por parte del estado", comentó.

El funcionario aclaró que todos los componentes de la política salarial para activos será trasladada de manera idéntica también a pasivos. Y anticipó que ya se acordó con los gremios comenzar en febrero las discusiones correspondientes a la paritaria 2022.

Respecto de la respuesta que tendrán los gremios, confió en que habrá "una buena aceptación". "La oferta – dijo- cumple con todos los requisitos que oportunamente convenimos y acordamos en marzo. Esto es, la revisión está hecha en octubre como se había estipulado. En segundo lugar, de acuerdo a los cálculos que hacemos, esta propuesta ubicará los salarios por encima de la inflación. Y en tercer término, contiene la conversión en remunerativa de las sumas que no se venían pegando en blanco. Me atrevo a decir que (la oferta) será recibida de forma favorable porque cumple con lo que oportunamente acordamos con cada uno de los gremios", concluyó.