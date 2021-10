https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 04.10.2021 - Última actualización - 14:51

El domingo 10, en Uhlalá Café Concert Made In China: hits en formato acústico

El trío paranaense Made In China tocará por tercera vez en la capital santafesina el domingo 10 de octubre (víspera de feriado) desde las 21.30 en Uhlalá Café Concert (Tucumán 2832), bar literario inspirado en los cafés de principios del siglo XX que ofrece, además del espectáculo musical, una amplia propuesta gastronómica y variedad en bebidas y cocktails.

Se trata de un espectáculo apto para toda la familia; se cobrará un “aporte al arte” de $ 200 por persona (menores gratis). Consultas y reservas: 4557633 (Uhlalá) o por Instagram a @madeinchinarock.

Clásicos y hits

La banda nació en Paraná a mediados de 2019; está conformada por “La China” Karen Martínez en voz, Matías Lencina en guitarra y coros y Christian Osuna en bajo y coros. Su repertorio recorre canciones de los 80 y 90, y hits contemporáneos en formato acústico. Clásicos de Radiohead, The Outfield, The Cranberries, Bon Jovi, como así también Rata Blanca, Soda Stereo, No Te Va Gustar; y referentes pop como Marcela Morelo, Rosana o Shakira (entre otros de la escena argentina y del mundo) cobran vida en cada nueva presentación de Made In China, en versiones únicas que van en busca de un sonido propio y característico de la banda.

Tras el parate obligado a principios de 2020, debido a la pandemia, Made In China retoma sus ensayos en septiembre y preparó su primera presentación bajo la “nueva normalidad”. La misma se concretó el 18 de diciembre de 2020 en un reconocido salón multieventos de la ciudad de Paraná. A partir de allí se sucedieron numerosos shows presenciales en bares, pubs y eventos privados tanto en Entre Ríos (Paraná, Oro Verde, San Benito, Sauce Montrull, María Grande ) como en la vecina provincia de Santa Fe (Coronda y Santa Fe capital).