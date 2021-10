Línea directa y llegan cartas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Pozos peligrosos

SUSANA

"Los pozos que hay en las calles de Santa Fe es increíble que nadie los tape. No solo es un peligro para el tren delantero de los vehículos, sino para bicicletas y motos. También para aquellos que venimos detrás, pudiendo generar un accidente grave y dramático. Debo entender que si yo tengo un accidente de esa naturaleza, producido por un pozo que no ha sido tapado, yo puedo y debo hacer un juicio a la Municipalidad de Santa Fe, por incumplimiento de sus deberes de mantener en condiciones las vías de tránsito. Hay pozos que tienen años de vigencia. El intendente debería saber que cada vez que un automóvil golpea el tren delantero en un pozo, todos los conductores se acuerdan de él, y no bien precisamente. Y esa es una de las peores campañas que se hace a sí mismo".

Dios y el país

MARIO PILO

"Qué mal que estamos para que un primer ministro como Manzur se encomendara a Dios. ¿No le basta el Papa? ¿Ustedes creen que Dios puede ayudar a los corruptos? ¿Que puede querer a quienes destruyeron a su pueblo? Ahora bien o mal, ¿por qué Dios querría ayudar a Sodoma y Gomorra juntos? Si no adjuran de sus pecados peronistas y los votan desde hace 80 años. Siguiendo con lo bíblico. Escuché y me pareció interesante o simplemente simpático. Estamos en una épica lucha entre fantasmas y alquimistas: los fantasmas del pasado nazi-populista que vuelven una y otra vez y los alquimistas que buscan la piedra filosofal de la felicidad a la Argentina, sin laburar, pagando con la viveza criolla. Nada de sangre, sudor y lágrimas. Aunque estuvimos en una guerra, según el presidente, contra la pandemia, que es con Macri (y no soy macrista, soy radical histórico, republicano), que iba a producir más de 10.000 muertos; y con la administración de los kirchneristas ya llevamos más de 110 mil muertos. Creo que es hora no de serenar los espíritus en un sentido tonto, sino de decir la verdad para que los espíritus se serenen, realmente en forma racional. Y la verdad es que éste debe ser uno de los peores gobiernos de la historia del país y así debe ser visto en las próximas elecciones".

Reclamos ciudadanos

SALVADOR SINGER

"Si me toca emitir una opinión sobre la actual intendencia de la ciudad de Santa Fe, tengo que decir, lamentablemente, que es la peor de todos los años de democracia. Ineptitud y abandono de la ciudad. Veredas y calles totalmente imposibles de transitar, con la tasa de inmuebles más alta del país. Los ciudadanos estamos abandonados al arbitrio de una burocracia descomunal. En la plaza frente a la Casa de Gobierno se ven las rejillas de hierro rotas, las canaletas para escurrir el agua llenas de mugre. Más vale que no llueva con intensidad porque se inundará la plaza. Falta una baldosa frente al pilar de luz, con el riesgo que representa. Los vecinos de calle Moreno al 2800 hace dos años que pedimos la poda de dos árboles, cuyas ramas dificultan y tapan el foco de luz que está sobre la mitad de la calzada, con una oscuridad total de noche, con asaltos, robos. Hace dos años que estamos insistiendo con llamados al 0800 y también a los 3 teléfonos del sector de Arbolado Público. No atienden. Hay más de 60 reclamos al 0800, por ese motivo, y la poda está sin realizar. Después de 6 meses de reclamos, nos dieron solución parcial, a más de 60 vecinos, que por nota, le dijimos a la Municipalidad que sufríamos los inconvenientes de más de 10 líneas de colectivos que pasaban por calle Moreno al 2900 y 2800. Señores de la Municipalidad: menos propaganda, menos relato, más efectividad, y menos gre gre, para decir Gregorio. Le agradezco a El Litoral su gestión de ciudadanía. Un abrazo grande al diario".

Acerca de Picolotti

UN LECTOR

"En estos momentos, que salió a la luz el juicio a Romina Picolotti, quien fuera la secretaria de Medio Ambiente en la época de Néstor y Cristina Kirchner, yo me permito recordar que muchos de los desfalcos que se dieron se hicieron triangulando dinero con la Fundación ArgenINTA, de la que en ese momento era director José Augusto Weber, que fue ministro en la provincia, muchos años. Raramente, ni se menciona ese tema, ha quedado en el olvido, y en este momento la única imputada es la señora Picolotti. Yo no sé si estoy en un error, pero sería interesante que el diario reflotara la información de aquella época, para corroborar lo que estoy diciendo. Picolotti triangulaba dinero a través de ArgenINTA y encomendaba proyectos falsos, con altísimos presupuestos, a través de esa fundación. Me parece que ayudaría a clarificar ese capítulo corrupto de la historia".

Alimentando el monstruo de la inflación

ROBERTO RUBÉN SÁNCHEZ

"La bomba sigue su cuenta regresiva, cuando se renuevan los plazos fijos a el 42/45 % anual y posteriormente compran en el súper no hay que esperar que los precios bajen. La emisión descontrolada sin respaldo genuino nunca termina bien, la inflación le gana a los intereses, es una fantasía con grandes riesgos pensar que se puede vivir de los intereses, ya lo hemos vivido, la codicia y la especulación rompe los bolsillos. Es una contradicción decir que queremos un país normal y jugamos a la ruleta rusa con las finanzas. La única empresa que genera trabajo es Comp. Gral de Valores (CICCONE), con la Cámpora al frente. Otra solución: recortar el diario en tamaño de los billetes y con un sello le poner una denominación de valor. Lo peor es visitar y salir del Banco creyéndose importante porque el empleado llamado pomposamente oficial de cuentas renueva el plazo fijo y sentir ser un gran financista con un máster en economía".

Llegan cartas

Agradecimiento

PROF. CRISTIAN JAIME

Director Esc. Nº 136

Los/as alumnos/as de séptimo grado de la Escuela Nº 136 Gregoria Pérez de Denis, le agradecen al periodista y escritor Néstor Fenoglio su visita, con motivo de la Maratón Nacional de Lectura. Gracias por compartir esta jornada con nosotros, contagiarnos las ganas de escribir, leer, de estudiar, de imaginar y de inspirarnos a seguir nuestros sueños. Sus palabras fueron motivadoras y enriquecedoras. También le damos las gracias por los libros donados, los cuales nos invitan a seguir disfrutando de la literatura.