Primero, habrá que recuperar la memoria futbolística para quedarse con los tres puntos ante Banfield. Y luego del partido llegará el momento de la tan esperada vuelta olímpica y el show del campeón.

Este lunes a las 20.15 vuelve el hincha sabalero al Centenario y habrá festejo... ¡Colón!... Al grito de "Dale campeón"

Llegó el gran día para la gente. Por fin se terminó esta larguísima espera por ver al campeón. No será una noche más la de este lunes. Se guardará entre las más importantes de la historia del club, no por el partido en sí, sino por lo que significará este reencuentro del equipo campeón con la gente. Por primera vez, la gente de Colón irá a la cancha a ver al campeón. Pasaron 116 años para que pueda disfrutarlo. Y este lunes es el gran día.

Más allá del festejo que está previsto para luego del encuentro y que seguramente hará estallar los corazones sabaleros, también estará el partido en el que algunos jugadores de Colón, ya campeones, serán vistos en vivo, en un campo de juego, por primera vez por la gente. Y por ende, jugarán por primera vez un partido oficial con hinchada. Será, por ejemplo, el caso de Garcés.

En cuanto al equipo, Domínguez probó durante la semana con un 4-3-1-2, aguardando también la recuperación de algunos jugadores, caso Ferreira. En el mediocampo, Lértora, Aliendro y casi con seguridad también Castro, tienen un lugar asegurado. En la semana entrenó con Formica, pero existe una chance para que juegue Bernardi (que viene siendo titular y capitán) o Ferreira, si es que se recupera de una dolencia física. Arriba, la falta de gol que viene teniendo el equipo tratará de suplirse con la presencia de un punta para acompañar a Facundo Farías. Si bien se entrenó con Morelo, no hay que descartar la posibilidad de que vuelva a confiar en Leguizamón, quien entró bien en el partido contra Boca.

Otra de las cuestiones, es la defensiva. El equipo volverá a la línea de cuatro tradicional, está en condiciones Piovi, se inclinó por Meza en lugar de Mura para que juegue como marcador lateral derecho y la dupla de marcadores centrales fue Garcé-Goltz. En este aspecto también varió Domínguez, que evidentemente no viene quedando satisfecho por las actuaciones que tiene el equipo.

Banfield está haciendo una floja campaña en el torneo. Luego de pelearle la Copa Maradona a Boca, el equipo se desinfló y en este torneo apenas suma 13 puntos y sólo ganó dos veces. Una fue en el último encuentro, cuando derrotó a Atlético Tucumán por 2 a 0 con una gran actuación del hijo de Julio Cruz, quien marcó los dos goles. La otra vez, había sido en Santa Fe ante Unión, por la mínima diferencia.

El objetivo de Colón es empezar a recuperar una sintonía fina que tuvo en la Copa de la Liga, cuando fue campeón. Algunos jugadores han bajado el rendimiento, esto resintió lo colectivo y ya el equipo no mostró esa capacidad para someter a sus rivales. Es menos a la hora de defender, no encuentra solidez en el juego ni tampoco frente al arco rival. El técnico no se cansa de mencionar en la pérdida del Pulga Rodríguez. "Se nos fue el goleador y el asistidor", dice Domínguez en alusión al tucumano. Los números le dan la derecha a Domínguez, pero también es su misión la de recuperar protagonismo y nivel futbolístico, ya que a fin de año tendrá la posibilidad de sumar una segunda estrella en la final que jugará ante el campeón de este torneo.

Colón fue animador en este torneo de la Liga Profesional en las cinco primeras fechas e inclusive estuvo encaramado en la tabla. Empezó con el envión que todavía tenía de aquél torneo que ganó. De a poco, el equipo se fue desinflando y bajando en su nivel futbolístico. Le hicieron más goles, hace menos goles y ya no tiene ese andar seguro y ganador. Inclusive, le ha costado en los últimos tiempos ganar como local, más allá de que lo consiguió en el partido ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

Más allá de que se está preparando una gran fiesta, es el gran momento que seguramente todo jugador espera disfrutar: el reencuentro con la gente. Y el "dale campeón" atronará en el Cementerio de los Elefantes. Será también una linda caricia para estos jugadores que hicieron historia, pero que ahora tienen que proponerse recuperar aquéllos atributos futbolísticos que lo llevaron a ganar la primera estrella de la historia sabalera.

Foto: Guillermo Di Salvatore

Para ir a la cancha

Colón recordó a través de sus redes sociales que para ingresar al partido de este lunes, quienes tenían acceso mensual a Platea Este deberán comprar el nuevo abono con descuento, en caso contrario sólo podrán acceder a la tribuna popular.

Además, también se recuerda que hay que llevar carnet (nuevo, viejo o provisorio impreso) y que todos deben llevar impreso el estado de socio que se obtiene en https://boleteriavip.com.ar/socios/habilitacion.

Los mayores de 18 años, deberán completar el formulario en https://argentina.gob.ar/volvemos y descargar la aplicación Cuidar, donde aparecerá la habilitación para ingresar (obligatorio tener al menos 1 dosis de la vacuna contra Covid-19 colocada como mínimo 14 días antes del partido).

Hay que llevar tapabocas, respetar el distanciamiento y las medidas de higiene. Además, el club volvió a informar que "atento a la alta cantidad de socios que ya ejercieron su prioridad, estamos en condiciones de comunicar que los 'sectores populares' para el partido contra Banfield se encuentran agotados, quedando solamente un remanente de 'abonos' para los sectores de plateas y palcos, que pueden ser adquiridos, hasta agotar stock, únicamente en forma digital a través de Boletería Vip, por quienes al momento de realizar el trámite cumplan con el requisito de asociarse a nuestra institución".

Spinosa otra vez presidente de Banfield

Eduardo Spinosa vuelve a ser presidente de Banfield. El candidato del oficialismo fue elegido por el 47 por ciento de los votantes para el período 2021-2024, y sucederá a Lucía Barbuto. Ninguna de las agrupaciones opositoras consiguió la minoría.

Esta elección marcó un récord de asistentes con un total de 4072 votos. Hasta estos comicios, la mayor cantidad de votantes se había registrado en el 2008 con 3.456; 3.168 en 2012 y 2.928 en 2015.

Spinosa encabezó la lista de la Familia Banfileña, que reúne a las agrupaciones Unión Banfileña, El Taladro, Albiverde y Tradicionalista, más un grupo de Socios y Socias independiente.

Será la tercer etapa de Eduardo Spinosa como presidente de Banfield, ya que previamente condujo al club en dos períodos (2012-2015 y 2015-2018).

Spinosa, director general de la Liga Profesional, estará acompañado en las vicepresidencias por Oscar Tucker y Hector Marcheta. Además, seguirá ocupando su rol en la Liga, ya que los estatutos así se lo permiten. Las otras listas obtuvieron la siguiente cantidad de votos: Gabriel Mariotto, Naranja: 921 (23%) Silvio Villaverde, "Frente por un Nuevo Banfield": 751 (18 %) Ariel Tabó, "Acuerdo Banfileño": 424 (10%) Luis Alegre, "La 1896": 75 (2%).

"Este triunfo me llena de responsabilidad, ya que el apoyo mayoritario de los socios y socias nos deja un enorme desafío para seguir transformando a Banfield. Quiero felicitar a cada uno de los otros candidatos y que sepan que van a contar con nosotros para sumarse a nuestro proyecto que ya tiene 9 años. Tenemos un gran futuro y vamos a necesitar de todos y todas para hacer el Banfield que quieren toda la Familia Banfileña".

Spinosa afirmó que "la elección fue un ejemplo de transparencia y participación, acorde a una institución de 125 años de historia".

10 Años

Lleva Colón sin poder ganarle a Banfield en el Centenario. La última vez fue por 4 a 1 en 2011. En las dos últimas visitas del Taladro, hubo triunfo visitante por 1 a 0.