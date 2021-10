https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 04.10.2021 - Última actualización - 15:44

15:43

Línea directa

Redundancia

ALFREDO SALOMÓN

"He visto una noticia que decía: ya son más de 850 mil santafesinos y santafesinas que hacen sus compras en 15.000 comercios adheridos. Me pregunto: ¡¿Por qué ponen santafesinos y santafesinas?! Si yo digo santafesinos estoy incluyendo a las santafesinas, a los santafesinitos, a las santafesinitas. Entonces es una redundancia inútil. Con decir: 850 mil santafesinos se entiende perfectamente todo. No sé por qué abundan con la redundancia. Eso no le hace bien a la educación. Muchas gracias por el espacio".

Peligro en Blas Parera

UN TAXISTA

"En la famosa avenida Blas Parera, que inauguró el señor Macri, donde están esos bloquecitos de cemento, quiero decir que los mismos son causa de muchos accidentes y de rotura de los motores de los autos. Son altísimos y bastante peligrosos. Obstruyen el tránsito. Son un gran peligro para motociclistas, automovilistas, etc., etc. Hay uno de esos bloques terrible que está justo enfrente del hipódromo. Gracias al señor Macri tenemos una avenida con estos problemas, que, como dije, resulta terriblemente peligroso, y así es todo el trayecto de esa avenida. Lo único bueno y rescatable que tiene es la iluminación".

Plaza Constituyentes

UN LECTOR

"Al ex intendente José Corral, que como candidato a senador sacó muy pocos votos, le cuento que el día martes, bien temprano, en la plaza Constituyentes, había como 12 alumnos, chicos y chicas, haciendo las mediciones del nivel de la vereda y de la parte interna de la plaza. Es decir que estaban viendo y analizando las diferencias de niveles que había. Al respecto, le vendría bien a usted pedir los respectivos resultados. Infinidad de veces se lo dije: esa construcción tipo asador que tiene en la parte de adentro está llena de hojas, palos y todo lo que vuela y lleva el viento, basura en general. Los caños que cruzó de la vereda a la calle consistió una barbaridad, de parte de usted, o de la empresa o de los contratados. Cuando llueve, el agua queda estancada, porque no hay desagües. En los 4 cordones que rodean a la plaza el agua no sale, sino que ingresa... Además, desde la calle entra mugre por esos caños. Me acerqué a hablar con esos jóvenes y les comenté que iba a publicar este mensaje. Ellos están haciendo este trabajo como tesis en el final de su carrera. Ojalá usted pida esas conclusiones y tome nota de las mismas. Para que nunca más se cometan este tipo de errores, como esa obra que hizo en la plaza. Hoy ponen adoquines, escombros, para pasar de un lado a otro, porque se llena de agua. Piense que si eso no se repara -hoy a cargo del actual intendente Emilio Jatón- seguirá el problema. Hay que hacer una obra para solucionarlo definitivamente".

Reflexión

ERCILIO FERRI

"La historia humana parece tender hacia más fines. La libertad, la igualdad y la paz. En un hipotético estado de naturaleza los hombres vivían libres, iguales y pacíficos. Pero la creación del Estado, con la consiguiente distinción entre gobernantes y gobernados, ha sofocado definitivamente la libertad. El nacimiento de la propiedad ha introducido la desigualdad y la guerra ha hecho imposible la convivencia pacífica de los Estados conforme al derecho".

Camino peatonal

UNA VECINA DE EL POZO

"Este es un mensaje bastante reiterado de los vecinos. Somos muchos los que transitamos a pie por el camino de la colectora, tanto sea para hacer caminatas, para dirigirnos a Santa Fe, o a la Costanera Este, por ejemplo. Pero resulta que a ese camino hay que arreglarlo. El sendero va relativamente bien (es de tierra), partiendo desde el barrio, pero al llegar al puentecito, se corta allí. Entonces uno tiene que ir por el asfalto (siendo ultrapeligroso, obviamente, máxime que los autos, colectivos, etc., van a mil), o bien cruzarse en guardarraíl para poder acceder al puentecito en cuestión (es el que está entre la Ciudad Universitaria y el barrio; no sé el nombre). Al finalizar el mismo, uno se encuentra con que no hay continuidad. Entonces tiene que ir por un camino irregular, tortuoso y lleno de yuyos, o cruzarse el guardarraíl. No sé quién habrá sido el 'cráneo' que realizó de esa forma la obra, pero hay que arreglarlo, sí o sí, porque no podemos circular de esa manera. Hay gente grande que también camina por ese sendero; también con chicos, con sus mascotas, etc. Yo, el otro día, fui con mi bebé en su coche y me vi en figurillas para poder pasar esa parte del puentecito. Por favor, pido que tengan en cuenta este pedido. Gracias al diario".