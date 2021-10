Se restablecen progresivamente los servicios de Facebook

Tras más de seis horas fuera de servicio, Facebook, WhatsApp e Instagram regresaron a su operación normal, según reportaron los usuarios.

La caída de la red social, en combinación con las revelaciones de una extrabajadora de Facebook sobre las políticas de la empresa, llevaron a Facebook a tener uno de sus peores días de la memoria reciente.

En tanto, las acciones de la empresa cayeron 4.89 por ciento, su peor caída en casi un año. Además, la fortuna de Mark Zuckerberg se vio recortada en cerca de 6 mil millones de dólares.

La empresa volvió a pedir disculpas, a través de su cuenta de Twitter: "A la gran comunidad de personas y empresas de todo el mundo que dependen de nosotros: lo sentimos. Hemos estado trabajando arduamente para restablecer el acceso a nuestras aplicaciones y servicios y nos complace informar que ahora están volviendo a estar en línea. Gracias por soportarnos", dice el tuit.

