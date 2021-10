Premio Nobel de Física a tres científicos "por sus estudios de los fenómenos caóticos"

El Premio Nobel de Física de este año recayó en el alemán Klaus Hasselmann, el japonés Syukuro Manabe, que investiga en Estados Unidos, y el italiano Giorgio Parisi por sus trabajos sobre los modelos físicos del clima terrestre.

Así lo anunció este martes la Real Academia Sueca de las Ciencias en Estocolmo.

Syukuro Manabe y Klaus Hasselmann comparten una mitad del premio, la otra es para Giorgio Parisi.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2021 #NobelPrize in Physics to Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann and Giorgio Parisi “for groundbreaking contributions to our understanding of complex physical systems.” pic.twitter.com/At6ZeLmwa5