Video: le pateó la cabeza al árbitro y se fue detenido

El fútbol brasileño sigue consternado luego de un brutal incidente ocurrido en un partido de la División de Ascenso Gaúcho, la segunda división del estado de Río Grande del Sur, donde un jugador le propinó una patada en la cabeza al árbitro mientras estaba en el suelo y lo dejó inconsciente.

Se trata de William Ribeiro del Sport Club São Paulo de dicha categoría, quién luego de recibir una amonestación durante un duelo ante el Esporte Clube Guarani, reaccionó de forma desmedida tirando al suelo al árbitro y pegándole luego en el suelo.

Imágenes sensibles

Tras el violento incidente captado por la transmisión oficial del partido, el colegiado tuvo que ser trasladado al hospital, donde se recupera favorablemente.

A pesar de esto último, Ribeiro fue arrestado y acusado de tentativa de homicidio, lo que significaría el final de su carrera en el mundo del fútbol profesional. El futbolista se enfrenta a una pena de 20 años de cárcel y su club ya le ha dado la carta de despido.

William Ribeiro de 30 años se desempeña como lateral izquierdo y jugó en seis equipos del ascenso local. Su mayor logró fue disputar 5 partidos con el Grêmio Esportivo Brasil en la Serie B, el segundo torneo a nivel nacional.

Momento em que William Ribeiro sai do estádio escoltado pela Brigada Militar, irá para UPA, procedimento de praxe, após exame de corpo de delito irá para o presídio de Venâncio Aires, onde responderá por tentativa de homicídio com flagrante. Fonte: Grupo de WhatsApp. pic.twitter.com/lvX0rCJyCq

William Ribeiro, jogador do São Paulo-RS que agrediu o árbitro na cabeça, está nas mãos da Brigada Militar.



Em 2015, o jogador, que estava no Farroupilha, agrediu um jogador do São José e também foi detido. pic.twitter.com/kYCgorVnoV