https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 05.10.2021 - Última actualización - 9:46

9:45

El gobernador sostuvo que “los caminos tienen que perdurar, que año a año vayamos extendiendo esta red donde sumemos más productores, más arraigo, que esté garantizada la conectividad con la escuela del lugar y el movimiento”.

Con la participación de Perotti Caminos de la Ruralidad: firman convenios para obras en Ramona y Colonia Aldao El gobernador sostuvo que “los caminos tienen que perdurar, que año a año vayamos extendiendo esta red donde sumemos más productores, más arraigo, que esté garantizada la conectividad con la escuela del lugar y el movimiento”.

El gobernador de la provincia, Omar Perotti, encabezó este lunes la firma de convenios para la adhesión al programa Caminos de la Ruralidad de las comunas de Ramona por $ 25.788.000 y Colonia Aldao por $ 20.178.120.

En la oportunidad, el gobernador sostuvo que “demasiadas veces se habló de esto y nunca hubo concreciones. Cuando pasan estas cosas se pierde la confianza. Hay que ver para creer, por eso pudimos empezar con algunos lugares donde tenían una experiencia anterior. Arrancamos en Gálvez, Ataliva y Tacural y hoy tenemos doce departamentos de la provincia con grupos de productores trabajando con el Ministerio de la Producción y Vialidad”.

“A quienes con orgullo decimos que nacimos y nos criamos en el campo, nos cuesta que haya pasado tanto tiempo. Los tiempos cambiaron y cambiamos todos”, afirmó el gobernador y agregó que “cuando no hay respuestas, en lugar de estar en el campo, la gente se fue yendo a la ciudad o al pueblo. Ahora tenemos que llevar gente al campo para esas tareas y, si no están las condiciones, cuesta. Por eso no quisimos demorar un minuto en tomar la decisión de comenzar esta tarea”, agregó.

En ese marco, el gobernador sostuvo que “los caminos tienen que perdurar, que año a año vayamos extendiendo esta red donde sumemos más productores, más arraigo, que esté garantizada la conectividad con la escuela del lugar y el movimiento, como es la necesidad de mover nuestra leche”.

“La vinculación con Nación nos permite traer estos recursos. Cuando uno muestra un programa que tiene sus fundamentos y la adhesión de los productores, sumamos recursos. Gracias a todos los productores involucrados, veo a la gente de Ramolac, compromiso firme de industrializar a la producción en la cercanía, trabajar con ellos es cuidar el trabajo en la región”, finalizó el gobernador.

Por su parte, el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, sostuvo que “esto es un viejo anhelo. Hay tantos problemas en el campo que tener caminos significa una simplificación y una solución. Para los productores, para sacar la producción, por la salud y la educación. Lo más importante es poder hacerlo juntos, entre los productores, los presidentes comunales, la provincia y Nación, que quede un compromiso hecho para que esto quede conformado con el tiempo, porque tan importante como la construcción es el mantenimiento y la responsabilidad de cuidarlo”.

En tanto, el administrador de la Dirección provincial de Vialidad, Oscar Ceschi, manifestó la importancia de “este programa, que es un ejemplo y un hecho inédito también en la provincia que estemos trabajando juntos con el Ministerio de la Producción para darle el mejor destino a estos más de 1.100 millones de pesos destinados por el gobernador Perotti para esta primera etapa”.

Ceschi valoró “el trabajo de relevamiento que hace Producción” a la vez que la propuesta implica la conformación “de los consejos camineros para que sean los responsables del mantenimiento de los caminos: es importante la construcción del ripio pero también el mantenimiento”, insistió.

Por otro lado, el senador Alcides Calvo, expresó: “Hace muchísimos años que siempre queríamos tener un programa de estas características, poder hacer ripio y arenado en los caminos de los campos para sacar la producción y la gente, tener una comodidad más, como puede ser la luz, el teléfono y hoy más que nunca ojalá podamos tener también internet, si diputados lo aprueba”.

Ramona

En primer término, se llevó a cabo la firma de convenio con la comuna de Ramona en dicha localidad, donde el presidente comunal, José Barbero, le expresó “al gobernador la enorme satisfacción no solamente mía sino de los productores en ver reflejada la decisión política y el compromiso que asumió en brindar este tipo de obra, muy necesaria y que le va a permitir a la zona del campo y la región a poder sacar su producción”.

En tanto, los productores agropecuarios de Ramona, Gerardo Bessone y Celia Rolandi, les agradecieron a las autoridades provinciales “por lo que está sucediendo estos días. No sólo por la importancia de sacar la producción, sino por la calidad de vida de la gente que todavía vive en el campo. Son obras que se esperaron muchos años para que sean realidad”.

Colonia Aldao

Por último, se realizó la actividad en Colonia Aldao, donde el gobernador anunció “tenemos una muy buena noticia para el pueblo, para la Colonia en su totalidad, para la zona urbana y para la zona rural, vamos a financiar el proyecto para llevar agua potable a cada uno de los hogares de Aldao”.

Por su parte, el presidente comunal, Hugo Michelini, agradeció la presencia de las autoridades provinciales y dijo que “es una obra sumamente importante la que estamos por iniciar, algo largamente esperado. Hoy, gracias a una política implementada por nuestro gobernador y por el Ministerio de la Producción, se puede ver concretada en esta primera etapa algo que viene a solucionar un tema que es la conectividad en lo que hace a los caminos rurales. El distrito de Colonia Aldao tiene 26 tambos, son el 75% de la economía de nuestra población, para eso necesitamos caminos en condiciones para poder sacar la producción y para la gente que vive en el campo”.

Por último, los productores agropecuarios Horacio Barberis y Marina Rodríguez afirmaron que “para quienes nacimos acá es un día muy lindo por ver que se hagan estas obras para retener a nuestra gente, para darle una mejor calidad de vida y no tenga que emigrar. De estos kilómetros que se van a realizar salen más de 60 mil litros de leche todos los días, hay más de 90 personas viviendo en estos lugares y realmente se merecen esto”.

Para finalizar, el gobernador entregó aportes para gastos corrientes por $ 4.200.877,11 para Colonia Aldao; y $ 616.076,46 para Hugentobler correspondientes al Fondo de Obras Menores para la realización de ripio en camino comunal.

Caminos de la Ruralidad

El programa Caminos de la Ruralidad es un sistema de asistencia técnica y económica para la incorporación de infraestructura productiva con prioridad en el mejorado y mantenimiento de los caminos rurales de todo el territorio provincial. A través del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología se impulsa la asignación de aportes no reintegrables destinados a la adquisición de insumos y materiales necesarios para la ejecución de las obras o trabajos requeridos para el desarrollo y mantenimiento de los caminos rurales en el marco del programa.

La Dirección Provincial de Vialidad determina las tareas a realizar y los importes de las ayudas económicas a otorgar a los municipios y comunas que actuarán como nexo para la ejecución de obras, cubriendo los costos de insumos, materiales a través de la celebración de convenios.