Berni sobre el agresor de Caseros: "Estaba totalmente enajenado"

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires habló desde el lugar del hecho y puso en duda el carácter de secuestrado del segundo fallecido.

Las más de 10 horas que duró la supuesta toma de rehén en la localidad bonaerense de Caseros, donde un hombre de 40 años identificado como Alejandro Maldonado se atrincheró dentro del domicilio de un amigo al cual habría mantenido cautivo, finalizó de la peor manera.

Tras un intercambio de balas en el que el agresor disparó en más de 300 ocasiones, la policía ingresó por la parte trasera del domicilio en el que se encontraba y lo abatió. Aproximadamente 6 horas antes, Maldonado asesino al otro hombre identificado como José Alejandro Cáseres de 47 años.

Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, arribó al sitio del hecho y, hablando siempre en potencial, detalló lo sucedido. "El hombre que estaba enajenado quiso estrangular a su mujer, a tal punto que la asfixió y después él mismo le hizo RCP", indicó el funcionario, y agregó: “El agresor no negociaba, respondía a los tiros”.

Además, Berni indicó que el sujeto intentó prender fuego la casa y nunca quiso escapar y detalló: “Las explosiones que se escucharon son un tipo de granada que se tira adentro para cubrir al que está disparando”.

Respecto a Cáseres, aclaró que a las 10 horas de la mañana llevaba “entre 6 y 8 horas de muerto debido a la rigidez del cuerpo”, puso en duda su carácter de secuestrado e indicó que era un supuesto cómplice en las “andanzas” de Maldonado. La propia familia lo identificó como un amigo.

Finalmente habló sobre los tres policías heridos: “Uno recibió un rebote de bala en el cuello. Otro un tiro en el tórax, el cual no atravesó el pulmón. Pero el que más me preocupa tiene justo una herida en la femoral, que es bastante complicada. Ahora me voy al quirófano.”